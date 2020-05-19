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Otomotiv

Avrupa otomobil pazarı satışlarında büyük düşüş

Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa Birliği otomobil pazarında toplam satışlar geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 76.3 azaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 16:15:00 -
Avrupa otomobil pazarı satışlarında büyük düşüş

Koronavirüsün otomobil pazarına olan sert etkisini gösteren rakamlar gelmeye devam ediyor.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), nisan ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları, nisan ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 76,3 azalarak 270 bin 682'ye geriledi.

ACEA, yeni otomobil tescillerinde kayıtlara geçen en sert düşüşü nisan ayı boyunca uygulanan salgın tedbirlerine ve bayilerin kapalı olmasına bağladı.

En sert düşüş yaşayan ülkeler

AB ülkeleri arasında otomobil satışları en fazla düşen ülkeler ise yüzde 97.6 ile İtalya, yüzde 96.5 ile İspanya, yüzde 96.1 ile İrlanda, yüzde 90.1 ile Belçika ve yüzde 88,8 ile Fransa oldu.

Öte yandan AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Nisan 2020'de önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,5 azalarak 2 milyon 750 bin 845 seviyesine geriledi.

En çok satan markalar

Üreticilere göre, nisan ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 77 bin 862 ile Volkswagen Grubu gerçekleştirdi. AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 36 bin 718 otomobil satışı gerçekleştirdi. Renault Grubu ise 27 bin 740 yeni otomobille kendine üçüncü sırada yer buldu.

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