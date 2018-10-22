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Avrupa öncesi Fenerbahçe'ye çifte müjde!

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile oynayacağı karşılaşmada Slimani ve Benzia'nın forma giyip giyemeyeceği belli oldu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 11:17
Avrupa öncesi Fenerbahçe'ye çifte müjde!


Fenerbahçe'nin Cezayirli yıldızları Islam Slimani ve Yassine Benzia sakatlıkları nedeniyle Sivasspor maçında görev yapamamıştı.

Her iki futbolcunun da ağrılarının geçtiği öğrenildi. Slimani'nin Anderlecht mücadelesinde ilk 11'deki yerine dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Son haftalarda Phillip Cocu'nun kulübeye mahkum ettiği Benzia da hocasından görev bekliyor.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 11:17
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