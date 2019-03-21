Avrupa Ligi'nde son durum
THY Avrupa Ligi'nde 27. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes ile İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa, play-off'a kalmayı garantiledi.21 Mart 2019 Perşembe 09:58
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 27. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes ile İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa, play-off'a kalmayı garantiledi.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çift maç haftasının ilk aşaması tamamlandı.
Konuk ettiği Rusya'nın CSKA Moskova takımına 80-78 yenilen Anadolu Efes, organizasyondaki 10. mağlubiyetini yaşamasına rağmen diğer karşılaşmaların sonuçlarının ardından normal sezonun bitimine 3 maç kala play-off oynamaya hak kazandı. Dördüncü sırada yer alan lacivert-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonunda da play-off'ta mücadele etmişti.
Daha önce play-off'a kalmayı garantileyen lider Fenerbahçe Beko, sahasında Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 76-67 mağlup ederek 23. galibiyetini aldı ve normal sezonu zirvede bitirme yolunda önemli bir avantaj yakaladı.
Organizasyonda iddiası bulunmayan Darüşşafaka Tekfen, ağırladığı Rusya ekibi Khimki'yi 91-85 yenerek 4. galibiyetini elde etti. Yeşil-siyahlılar, 27. hafta maçlarının ardından 16. ve son sırada yer aldı.
İki İspanyol ekibinin karşı karşıya geldiği müsabakada Herbalife Gran Canaria'yı 93-64 mağlup eden Barcelona Lassa ise 16. galibiyetini alarak bitime 3 maç kala play-off'a kalmayı garantiledi.
- Sonuçlar
Anadolu Efes-CSKA Moskova (Rusya): 78-80
Fenerbahçe Beko-Buducnost VOLI (Karadağ): 76-67
Olympiakos (Yunanistan)-Bayern Münih (Almanya): 89-69
Barcelona Lassa (İspanya)-Herbalife Gran Canaria (İspanya): 93-64
Darüşşafaka Tekfen-Khimki (Rusya): 91-85
Panathinaikos (Yunanistan)-Baskonia (İspanya): 72-70
Maccabi FOX (İsrail)-Zalgiris (Litvanya): 83-85
Real Madrid (İspanya)-AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 92-89
- Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|M
|AS
|YS
|Av.
|P
|1. Fenerbahçe Beko
|27
|23
|4
|2254
|2002
|252
|50
|2. CSKA Moskova
|27
|21
|6
|2358
|2179
|179
|48
|3. Real Madrid
|27
|21
|6
|2342
|2090
|252
|48
|4. Anadolu Efes
|27
|17
|10
|2268
|2135
|133
|44
|5. Barcelona Lassa
|27
|16
|11
|2109
|2052
|57
|43
|6. Baskonia
|27
|14
|13
|2193
|2118
|75
|41
|7. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|27
|14
|13
|2333
|2300
|33
|41
|8. Olympiakos
|27
|14
|13
|2092
|2065
|27
|41
|9. Panathinaikos
|27
|14
|13
|2127
|2121
|6
|41
|10. Zalgiris
|27
|12
|15
|2101
|2102
|-1
|39
|11. Maccabi FOX
|27
|12
|15
|2135
|2142
|-7
|39
|12. Bayern Münih
|27
|12
|15
|2104
|2164
|-60
|39
|13. Khimki
|27
|9
|18
|2116
|2210
|-94
|36
|14. Herbalife Gran Canaria
|27
|7
|20
|2095
|2375
|-280
|34
|15. Buducnost VOLI
|27
|6
|21
|1996
|2277
|-281
|33
|16. Darüşşafaka Tekfen
|27
|4
|23
|2005
|2296
|-291
|31
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