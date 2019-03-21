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Avrupa Ligi'nde son durum

THY Avrupa Ligi'nde 27. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes ile İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa, play-off'a kalmayı garantiledi.

21 Mart 2019 Perşembe 09:58
Avrupa Ligi'nde son durum

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 27. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes ile İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa, play-off'a kalmayı garantiledi.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çift maç haftasının ilk aşaması tamamlandı.

Konuk ettiği Rusya'nın CSKA Moskova takımına 80-78 yenilen Anadolu Efes, organizasyondaki 10. mağlubiyetini yaşamasına rağmen diğer karşılaşmaların sonuçlarının ardından normal sezonun bitimine 3 maç kala play-off oynamaya hak kazandı. Dördüncü sırada yer alan lacivert-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonunda da play-off'ta mücadele etmişti.

Daha önce play-off'a kalmayı garantileyen lider Fenerbahçe Beko, sahasında Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 76-67 mağlup ederek 23. galibiyetini aldı ve normal sezonu zirvede bitirme yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

Organizasyonda iddiası bulunmayan Darüşşafaka Tekfen, ağırladığı Rusya ekibi Khimki'yi 91-85 yenerek 4. galibiyetini elde etti. Yeşil-siyahlılar, 27. hafta maçlarının ardından 16. ve son sırada yer aldı.

İki İspanyol ekibinin karşı karşıya geldiği müsabakada Herbalife Gran Canaria'yı 93-64 mağlup eden Barcelona Lassa ise 16. galibiyetini alarak bitime 3 maç kala play-off'a kalmayı garantiledi.

 

- Sonuçlar

 

Anadolu Efes-CSKA Moskova (Rusya): 78-80

Fenerbahçe Beko-Buducnost VOLI (Karadağ): 76-67

Olympiakos (Yunanistan)-Bayern Münih (Almanya): 89-69

Barcelona Lassa (İspanya)-Herbalife Gran Canaria (İspanya): 93-64

Darüşşafaka Tekfen-Khimki (Rusya): 91-85

Panathinaikos (Yunanistan)-Baskonia (İspanya): 72-70

Maccabi FOX (İsrail)-Zalgiris (Litvanya): 83-85

Real Madrid (İspanya)-AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 92-89

 

- Puan durumu

 

TakımlarOGMASYSAv.P
1. Fenerbahçe Beko272342254200225250
2. CSKA Moskova272162358217917948
3. Real Madrid272162342209025248
4. Anadolu Efes2717102268213513344
5. Barcelona Lassa271611210920525743
6. Baskonia271413219321187541
7. AX Armani Exchange Olimpia Milan271413233323003341
8. Olympiakos271413209220652741
9. Panathinaikos27141321272121641
10. Zalgiris27121521012102-139
11. Maccabi FOX27121521352142-739
12. Bayern Münih27121521042164-6039
13. Khimki2791821162210-9436
14. Herbalife Gran Canaria2772020952375-28034
15. Buducnost VOLI2762119962277-28133
16. Darüşşafaka Tekfen2742320052296-29131

 

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:58
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. darüşşafaka tekfen
  4. Fenerbahçe Beko
  5. THY Avrupa Ligi

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