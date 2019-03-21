Avrupa Ligi'nde son durum THY Avrupa Ligi'nde 27. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes ile İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa, play-off'a kalmayı garantiledi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 27. hafta maçlarının ardından Anadolu Efes ile İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa, play-off'a kalmayı garantiledi. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çift maç haftasının ilk aşaması tamamlandı. Konuk ettiği Rusya'nın CSKA Moskova takımına 80-78 yenilen Anadolu Efes, organizasyondaki 10. mağlubiyetini yaşamasına rağmen diğer karşılaşmaların sonuçlarının ardından normal sezonun bitimine 3 maç kala play-off oynamaya hak kazandı. Dördüncü sırada yer alan lacivert-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonunda da play-off'ta mücadele etmişti. Daha önce play-off'a kalmayı garantileyen lider Fenerbahçe Beko, sahasında Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi 76-67 mağlup ederek 23. galibiyetini aldı ve normal sezonu zirvede bitirme yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Organizasyonda iddiası bulunmayan Darüşşafaka Tekfen, ağırladığı Rusya ekibi Khimki'yi 91-85 yenerek 4. galibiyetini elde etti. Yeşil-siyahlılar, 27. hafta maçlarının ardından 16. ve son sırada yer aldı. İki İspanyol ekibinin karşı karşıya geldiği müsabakada Herbalife Gran Canaria'yı 93-64 mağlup eden Barcelona Lassa ise 16. galibiyetini alarak bitime 3 maç kala play-off'a kalmayı garantiledi. - Sonuçlar Anadolu Efes-CSKA Moskova (Rusya): 78-80 Fenerbahçe Beko-Buducnost VOLI (Karadağ): 76-67 Olympiakos (Yunanistan)-Bayern Münih (Almanya): 89-69 Barcelona Lassa (İspanya)-Herbalife Gran Canaria (İspanya): 93-64 Darüşşafaka Tekfen-Khimki (Rusya): 91-85 Panathinaikos (Yunanistan)-Baskonia (İspanya): 72-70 Maccabi FOX (İsrail)-Zalgiris (Litvanya): 83-85 Real Madrid (İspanya)-AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 92-89 - Puan durumu Takımlar O G M AS YS Av. P 1. Fenerbahçe Beko 27 23 4 2254 2002 252 50 2. CSKA Moskova 27 21 6 2358 2179 179 48 3. Real Madrid 27 21 6 2342 2090 252 48 4. Anadolu Efes 27 17 10 2268 2135 133 44 5. Barcelona Lassa 27 16 11 2109 2052 57 43 6. Baskonia 27 14 13 2193 2118 75 41 7. AX Armani Exchange Olimpia Milan 27 14 13 2333 2300 33 41 8. Olympiakos 27 14 13 2092 2065 27 41 9. Panathinaikos 27 14 13 2127 2121 6 41 10. Zalgiris 27 12 15 2101 2102 -1 39 11. Maccabi FOX 27 12 15 2135 2142 -7 39 12. Bayern Münih 27 12 15 2104 2164 -60 39 13. Khimki 27 9 18 2116 2210 -94 36 14. Herbalife Gran Canaria 27 7 20 2095 2375 -280 34 15. Buducnost VOLI 27 6 21 1996 2277 -281 33 16. Darüşşafaka Tekfen 27 4 23 2005 2296 -291 31

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