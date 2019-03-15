Avrupa Ligi'nde dev eşleşme! | Napoli Arsenal Avrupa Ligi maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Napoli Arsenal Avrupa Ligi Çeyrek Final maçı için futbolseverlerin mücadelenin ne zaman oynanacağına dair araştırmaları başladı. Peki, Napoli Arsenal Avrupa Ligi maçı ne zaman?15 Mart 2019 Cuma 16:47
UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Napoli Arsenal Avrupa Ligi Çeyrek Final maçı için futbolseverlerin mücadelenin ne zaman oynanacağına dair araştırmaları başladı. Peki, Napoli Arsenal Avrupa Ligi maçı ne zaman?
Napoli Arsenal Avrupa Ligi maçı ne zaman?
Napoli Arsenal Avrupa Ligi Çeyrek Final maçının ilki 11 Nisan tarihinde, rövanş maçı ise 18 Nisan tarihinde oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri
Napoli - Arsenal
Villarreal - Valencia
Benfica - E. Frankfurt
Slavia Prag - Chelsea
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