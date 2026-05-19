Avrupa Ligi Finali’ne taksici gölgesi düştü: 3 kilometrelik yola 3200 lira aldı!

Yarın Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Freiburg ve Aston Villa arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul'a gelen bir İngiliz taraftar, taksici kurbanı oldu. 3.7 kilometrelik mesafe için taksiciye 3.200 TL ödeyen turist, aynı yolun dönüşünü uygulama ile 580 liraya gittiğini aktararak Türkiye’ye gelecekleri sarı taksiler konusunda uyardı.

İngiliz taraftarın sosyal medyada paylaştığı gönderi şöyle: "Size verebileceğim en önemli tavsiye bu olacak... Tüm taksi rezervasyonlarınız için uygulama kullanın. Sadece 3.7 km'lik bir yol için sarı taksi şoförü benden 3.200 lira, yani yaklaşık 75 sterlin talep etti. Aynı yolu eve dönüşte uygulama kullanarak 9,50 sterlin (yaklaşık 580 TL) ödedim. Sarı taksiler turistleri dolandırmakla ünlüdür ve ne yazık ki bugün, oğlum da arabada olduğu için sorun yaşamamak adına bu tuzağa düştüm. Arkadaşlar, her zaman uygulama tercih edin."