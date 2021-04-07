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Gündem Avrupa İlaç Ajansı'ndan AstraZeneca kararı! 30 yaş altındaki kişilere...
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Avrupa İlaç Ajansı'ndan AstraZeneca kararı! 30 yaş altındaki kişilere...

Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama geldi. Avrupa İlaç Ajansı, birçok ülkede kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısının yan etkilerine nadir olarak görülen “kan pıhtılaşmasının” eklenmesi gerektiğine karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 18:28:00 -
Avrupa İlaç Ajansı'ndan AstraZeneca kararı! 30 yaş altındaki kişilere...

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen AstraZeneca aşısıyla ilgili flaş bir karar aldı.

Yan etkiye ekleniyor

Avrupa İlaç Ajansı, birçok ülkede kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısının yan etkilerine nadir olarak görülen "kan pıhtılaşmasının" eklenmesi gerektiğine karar verdi.

30 yaş altındaki kişilere uygulanmamalı

Öte yandan, Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), AstraZeneca aşısının 30 yaş altındaki kişilere uygulanmaması gerektiğini belirtti.

 

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