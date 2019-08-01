Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'na doğru - Çekya'da 2-4 Ağustos'ta yapılacak organizasyonda Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek



ANKARA (AA) - Çekya'nın ev sahipliği yapacağı Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası yarın başlıyor. Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-4 Ağustos'ta Çekya'da gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye, 14 sporcudan oluşan kadrosuyla mücadele edecek. Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şunlar: Alper Çağatay Üstününal, Atakan Malgil, Şira Nur Eroğlu, Yunus Ayvazoğlu, Batuhan Ecrin Pınar, Hamza Yavuz, Yakut Ayşe Yaprak, Süha Özaşır, Metehan Altuntop, Yağız Efe Arı, Nigar Berna Ateş, Berat Koca, Duru Tanrıverdi, İlayda Keloğlu.

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