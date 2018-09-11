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Avrupa devleri Fenerbahçeli genç yıldızın peşine düştü

İngiliz devlerinden Manchester City ve Portekiz devlerinden Benfica, Fenerbahçeli genç yıldız Eljif Elmas'la yakından ilgileniyor.

11 Eylül 2018 Salı 12:00
Avrupa devleri Fenerbahçeli genç yıldızın peşine düştü

Avrupa'nın önemli kulüplerinin scout'ları Makedon Milli Takımı formasıyla Ermenistan karşısında döktüren Eljf Elmas'ı yakından takip etti.

Bu kulüpler arasında Manchester City ve Benfica da var.

İki kulübün temsilcileri, genç orta sahanın gelişimini yakından izliyor, sezon sonunda da Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 12:00
  1. Benfica
  2. Manchester City
  3. Eljf Elmas
  4. Makedon Milli Takımı

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