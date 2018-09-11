Avrupa devleri Fenerbahçeli genç yıldızın peşine düştü

Avrupa'nın önemli kulüplerinin scout'ları Makedon Milli Takımı formasıyla Ermenistan karşısında döktüren Eljf Elmas'ı yakından takip etti.

Bu kulüpler arasında Manchester City ve Benfica da var.

İki kulübün temsilcileri, genç orta sahanın gelişimini yakından izliyor, sezon sonunda da Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

Kaynak: Skorer