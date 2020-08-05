  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 19:26:54 -
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,49 artışla 365,16 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14 artarak 6.104,72 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,47 değer kazanarak 12.660,25 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9'luk artışla 4.933,34 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,64'lük yükselişle 19.740,2 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,78 artışla 1,189 seviyelerinden işlem görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı