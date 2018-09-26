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Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle tamamlandı

Avrupa borsaları günü, İtalya hariç yükselişle tamamladı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 21:24
Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle tamamlandı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 artarak 7.511,49 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,09 değer kazanarak 12.385,89 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,61 yükselerek 5.512,73 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,33 artışla 9.524,80 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,10 değer kaybederek 21.646,34 puan seviyesine geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.19 itibarıyla yüzde 0,21'lik düşüşle 1,1748 seviyelerinde bulunuyor.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 21:24
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