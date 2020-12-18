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Aktüel Avrupa borsaları haftayı düşüşle kapattı
Aktüel

Avrupa borsaları haftayı düşüşle kapattı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 21:01:57 -
Avrupa borsaları haftayı düşüşle kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit sonrası bir ticaret anlaşması olasılığı konusunda karamsar bir tavır sergilemeleri üzerine haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, perakende şirketlerinin hisselerinde yoğunlaşan satış sonrası gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,35 azalarak 395,9 puandan kapandı. Stoxx 600 perakende endeksinin günü yüzde 1,77 değer kaybederek kapatması dikkati çekti.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 azalarak 5.527,984 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,33’lük düşüşle 5.929,18 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,16 değer kaybederek 21.976,12 ve Almanya DAX 30 endeksi günü yüzde 0,27 düşerek 13.630,51 seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.40 itibarıyla yüzde 0,21’lik düşüşle 1,224 seviyelerinde işlem gördü.

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, AB ile İngiltere arasında ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakerelerinin bu aşamasında en zor başlıkların ele alındığını belirterek, her sonuca hazırlıklı olunması gerektiğine dikkati çekti.

Barnier, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, bir anlaşma için özellikle karşılıklı ticaretin adil ve eşit şartlar altında gerçekleştirilmesi ve balıkçılık konularında uzlaşmazlıkların giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Barnier, "Karar anı geldi. Çok az zaman var. Bu anlaşmanın 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesini istiyorsanız müzakereleri tamamlamak için sadece birkaç saat kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ofisinden dün yapılan açıklamada, söz konusu ticaret anlaşması için sürdürülen müzakerelerin "ciddi bir durum"da olduğu belirtilerek, AB’nin pozisyonunda önemli bir değişiklik olmadığı takdirde anlaşmaya varılamayacağı ifade edilmişti.

AB ile İngiltere, daha önce belirlenen son süre dolmasına rağmen karşılıklı olarak heyetlerine müzakereleri sürdürme talimatı vermişti.

Bu arada, yatırımcılar tarafından yakında izlenen Ifo İş Dünyası Endeksi kasımda 90,9 puandan, aralıkta 92,1 puana yükseldi. Ifo’nun açıklamasında, Avrupa’nın en büyük ekonomisinde Kovid-19 vakalarındaki artışın yeni kısıtlamalara neden olmasına rağmen virüse karşı aşıdaki gelişmelerle Alman şirketlerinin geleceğe yönelik daha iyimser olduğu belirtildi.

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