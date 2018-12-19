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Avrupa borsaları, günü yükselişle kapattı

- Avrupa borsaları, AB ile İtalya arasında gelecek yılın bütçesine ilişkin yaşanan anlaşmazlığın sona ermesinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı

19 Aralık 2018 Çarşamba 21:10
Avrupa borsaları, günü yükselişle kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, Avrupa Birliği (AB) ile İtalya arasında 2019 yılı bütçesine ilişkin yaşanan anlaşmazlığın sona ermesinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 yükselerek, 341,52 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 artarak 4.777,45 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,59 değer kazanarak, 18.941,90 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,24 yükselişle 10.766,21 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,96’lık artışla 6.765,94 seviyesinde kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.31 itibarıyla yüzde 0,0064 artışla 1,1425 seviyelerinde işlem gördü.

Avrupa Birliği (AB) ile İtalya arasında 2019 yılı bütçesine ilişkin yaşanan anlaşmazlık sona erdi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, İtalya ile 2019 bütçesine ilişkin yaşanan anlaşmazlığın giderildiğini belirtti.

Dombrovskis, "İtalya ile 2019 bütçesine yönelik son haftalarda gerçekleştirilen yoğun müzakereler çözümle sonuçlandı." ifadesini kullandı.

İtalya'nın AB Komisyonu'na sunduğu yeni bütçesinin, birlik tarafından başlatılan bütçe disiplin sürecine son verdiğine işaret eden Dombrovskis, "Bugün sağlanan anlaşma mükemmel olmamakla birlikte söz konusu tedbirlerin tam olarak uygulanması koşuluyla aşırı açık prosedürünü sona erdiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan hükümeti, AB ile krize yol açan 2019 bütçesiyle ilgili yürütülen müzakerelerde bütçe açığını yüzde 2,4'ten yüzde 2,04'e indiren yeni bir teklif sunmuştu.

İtalya'nın kamu borcunun GSYH'sinin yüzde 130'una denk gelmesi, yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 21:10
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