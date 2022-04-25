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Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 19:34:00 -
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü düşüşle kapattı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,81 değer kaybederek 445,11 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,88 azalarak 7.380,54 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,54 düşerek 13.924,17 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,01 değer kaybıyla 6.449,38 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,53 gerileyerek 23.908,55 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,73 azalarak 1,071 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ve Çin'de Kovid-19 vakalarındaki artışı olumsuz karşıladı.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 arttı.

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi bir grup milletvekili, Almanya'dan Rusya'ya enerji alanında ilave yaptırımlar uygulamasını talep etti.

Alman hükümetinin 2022 için daha önce yüzde 3,6 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisi yüzde 2,2'ye çekildi.

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