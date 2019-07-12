Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,04 azalarak 386,56 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,20 düşerek 12.307,13 puan oldu.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,18 yükselişle 22.209,54 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,17 kazançla 9.295,90 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 artışla 5.554,17 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 yükselişle 7.518,47 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın son iki günde yaptığı konuşmaların Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentilerini artırmaya devam ettiğine değinen analistler, avro/dolar paritesinin 1,12'nin üstündeki yatay seyrini sürdürdüğüne dikkati çekti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.