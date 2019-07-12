Avrupa borsaları12 Temmuz 2019 Cuma 10:39
İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe karışık bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,04 azalarak 386,56 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,20 düşerek 12.307,13 puan oldu.
İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,18 yükselişle 22.209,54 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,17 kazançla 9.295,90 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 artışla 5.554,17 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 yükselişle 7.518,47 puanda seyrediyor.
Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildirdi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın son iki günde yaptığı konuşmaların Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentilerini artırmaya devam ettiğine değinen analistler, avro/dolar paritesinin 1,12'nin üstündeki yatay seyrini sürdürdüğüne dikkati çekti.
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