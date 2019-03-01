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Avro Bölgesi'nde işsizlik ocakta sabit kaldı

Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik ocak ayında yüzde 7,8 oldu

01 Mart 2019 Cuma 13:27
Avro Bölgesi'nde işsizlik ocakta sabit kaldı

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde işsizlik, ocak ayında yüzde 7,8 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 7,8 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, ocakta aynı seviyede kaldı. Böylece işsizlik, Ekim 2008'den bu yana görülen en düşük seviyede ölçüldü.

AB'de ise aralık ayında yüzde 6,6 seviyesindeki işsizlik, ocakta yüzde 6,5'e geriledi. AB'de işsiz sayısı ocakta 16 milyon 222 bin olurken, bunun 12 milyon 848 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

AB'de ocak ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 2,1 ile Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı, yüzde 3,2 ile Almanya izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 18,5 ile Yunanistan ve yüzde 14,1 ile İspanya'da kaydedildi.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, ocakta AB'de 3 milyon 375 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 383 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14,9 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 16,5 olarak ölçüldü.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 13:27
  1. AB
  2. Avro bölgesi
  3. Eurostat
  4. işsizlik

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