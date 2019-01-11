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Avro Bölgesi hane halkı tasarrufu arttı

Eurostat verilerine göre, Avro Bölgesi'nde hane halkı tasarruf oranı 2018’in üçüncü çeyreğinde yüzde 12,3 oldu

11 Ocak 2019 Cuma 13:49
Avro Bölgesi hane halkı tasarrufu arttı

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesinde hane halkı tasarruf oranı 2018'in üçüncü çeyreğinde yüzde 12,3'e çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 19 üyeli Avro Bölgesinde hane halkı tasarruf oranlarına ilişkin verileri yayınladı.

Buna göre, Avro Bölgesinde tasarruf oranı 2018'in ikinci çeyreğindeki yüzde 12,1 seviyesinden, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 12,3'e yükseldi.

Avro Bölgesinde hane halkı yatırım oranı ise yılın ikinci çeyreğine kıyasla üçüncü çeyrekte yüzde 9,1'de sabit kaldı. Öte yandan, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 23 oranında gerçekleşen Avro Bölgesinde iş yatırımları üçüncü çeyrekte yüzde 23,3'e ulaştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 13:49
  1. Avrupa
  2. Eurostat
  3. Tasarruf

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