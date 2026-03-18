Avrasya Üniversitesi’nde "Toprak Susmaz" Oratoryosu ile Çanakkale Ruhu Yaşatıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Karali, Çanakkale’nin tarihi önemine dikkat çekti. Karali, bu zaferin sadece askeri bir başarı değil, bir milletin topyekûn varoluş mücadelesi olduğunun altını çizdi.

Programın merkezinde yer alan ve Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin hazırladığı "Toprak Susmaz" isimli oratoryo ve dramatik gösteri, izleyicilerden tam not aldı. Savaşın insani boyutunu ve cephe gerisindeki fedakarlıkları odak noktasına alan performansta;

Bir annenin evladını vatan savunmasına uğurlarken yaşadığı vakur hüzün,

Cephedeki askerlerin korku ve umut arasındaki ince çizgisi,

Yaralı mehmetçiklere şifa olan hemşirelerin özverili mücadelesi,

güçlü bir sanatsal anlatımla sahneye taşındı. "Toprak Susmaz" teması, Çanakkale’nin bir savaş olmanın ötesinde derin bir insanlık hikayesi olduğunu bir kez daha hatırlatırken, genç nesillerin tarih bilincine ve toplumsal aidiyet duygusuna katkı sağladı.