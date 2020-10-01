Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

KİEV (AA) - Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 4 bin 69 kişide virüsün görülmesiyle, günlük vaka artış sayısında rekor yaşandığını ve toplam vaka sayısının 213 bin 28'e çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 53 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, virüse bağlı can kaybı sayısının 64 artışla 4 bin 193 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 730 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 2 bin 38 artarak 94 bin 398'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna’da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmiş, vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamıştı.

- Gürcistan

Eylülün başından itibaren vaka sayılarının gittikçe artmaya başladığı Gürcistan'da, son bir günde 448 vakanın görülmesiyle yeni bir rekor daha yaşandı.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saat içinde 448 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 6 bin 681'e, iyileşenlerin sayısının da 299 artarak 3 bin 419'a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, bir hastanın daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu ülkedeki virüse bağlı can kaybı sayısının 40'a yükseldiği bildirildi.

Toplam 5 bin 392 kişinin karantinada, 836 kişinin hastanelerde ve 1100 kişinin de Kovid-19 hastaların tedavisi için ayrılmış otellerde gözetimde tutulduğu ülkede son günlerde salgına en çok Acara bölgesinde rastlanıyor.

Gürcistan'da mart ve nisanda 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziranda 20'nin, temmuzda 10'un altına inmiş, ağustos sonunda ise hızlı şekilde artmaya başlamıştı.

- Özbekistan

Özbekistan'da, Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla Kovid-19'la mücadele kapsamında 16 Mart’ta kapatılan ülke sınırları, bugünden itibaren yeniden açıldı.

Komisyon kararıyla, sıhhi kurallara uygun olarak ülkeye kara yolu, demir yolu ve hava yoluyla giriş çıkışlara izin verilecek.

Bugün itibarıyla ayrıca yurt dışından ülkeye gelecekler için yeni uygulama başlatılacak. Buna göre, salgınla ilgili durumun güvenli olduğu Çin, Tayland, Malezya, Güney Kore, Gürcistan, Macaristan, Finlandiya, Letonya, Avusturya ve Japonya’dan gelenler doğrudan ülkeye girebilecek. Diğer ülkelerden gelenlerin ise ülkeye girebilmeleri için son 72 saatte yapılan testin negatif sonuçlarını göstermeleri ve kalacakları yerlerde kendilerini izole etmeleri gerekecek.

72 saat içerisinde test yaptırmayanlar veya Kovid-19 belirtileri saptananlar ise 14 gün boyunca karantina merkezi veya isteklerine bağlı olarak otellerde gözetim altında tutulacak.

Bugünden itibaren ülkeye gelecek yabancı turistler de Kovid-19 test sonuçlarının negatif olması durumunda, sınır kapılarında Kovid-19 testine tabi tutulmayacak ve karantinaya alınmayacak.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 280 artarak 56 bin 997'ye, virüsten ölenlerin sayısının ise 1 artarak 468'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 91 artarak 53 bin 457 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği aktarıldı. Ülkedeki hastanelerde 3 bin 69 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

- Kırgızistan

Kırgızistan'da hafta başından bu yana yeni vaka ve hastanelerdeki Kovid-19 hasta sayısı artmaya devam ederken, Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 174 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 46 bin 841’e çıktı.

Ülkede, 104 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 42 bin 983'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 1064 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 2 bin 338 hastanın ise tedavisi sürüyor.

Öte yandan Koronavirüs ile Mücadele Karargahı, 2.-6. sınıf öğrencilerinin eğitim öğretime 6 Ekim’de başlayacağını duyurdu.

Lise ve üniversite öğrencileri çevrim içi eğitime devam edecek. İlkokul öğrencileri ise 1 Eylül’de ders başı yapmıştı.

Ülkede koronavirüs salgını nedeniyle okullar geçen mart ayında kapanmış ve uzaktan eğitime geçilmişti.

Bu arada, gümrük kapılarında ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu vatandaşlardan son 72 saatte yapılan Kovid-19 test sonucu istenmeye başlanırken, Kovid-19 test sonucu olmayan yabancılar ise gümrük kapısında test yaptırabilecek.

- Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 71 artarak 107 bin 979'a yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 63 artarak 102 bin 937'ye, ölenlerin sayısı 3 artarak 1734'e çıktı.

Ülkede 59'u çocuk 3 bin 308 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 94 kişinin sağlık durumu ağır, 13 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 179 artarak 32 bin 979'a ulaştı.

Zatürreden 73 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 27 bin 242'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 artarak 355'e yükseldi. Ülkede 5 bine yakın zatürre hastasının tedavisi sürüyor.