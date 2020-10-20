Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
Son 24 saatte Moldova'da 656, Belarus'ta 619, Tacikistan'da 41 yeni vakaya rastlandı
NUR SULTAN (AA) - Moldova, Belarus, Özbekistan, Tacikistan ve Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.
Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 656 artarak 67 bin 958’e, hayatını kaybedenlerin sayısının 16 artışla 1617’ye yükseldiği belirtildi.
Vakalardan 7 bin 978’inin evde tedavi gördüğü kaydedilen açıklamada, 590 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 49 bin 83 olduğu aktarıldı.
Moldova'da, 17 bin 258 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 25 bin 636 kişi gözetimde tutuluyor.
- Belarus
Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 619 artarak 88 bin 909’a, ölenlerin sayısı da 4 artışla 937’ye yükseldi.
Kovid-19’a yakalanan 373 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 80 bin 503’e ulaştı.
- Özbekistan
Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 94 artarak 63 bin 831'e, virüsten ölenlerin sayısının ise 1 artarak 534'e çıktığı bildirildi.
Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 193 artarak 60 bin 910 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği kaydedildi.
Ülkedeki hastanelerde 2 bin 387 hastanın tedavisi sürüyor.
- Tacikistan
Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 41 artarak 10 bin 574'e çıktı.
Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 54 artarak 9 bin 617'ye yükseldi.
Kovid-19 kaynaklı 80 ölümün gerçekleştiği ülkede 877 kişinin tedavisi sürüyor.
- Ukrayna
Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, gelecek haftalarda günlük 8-10 bin Kovid-19 vakası beklediklerini, bu durumda doktor ve yatak sayısını artıracaklarını ifade etti.
Ülkede son 24 saatte 5 bin 469 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısı 309 bin 107'ye çıkmıştı.