Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

KİEV (AA) - Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölü sayısı artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 915 artarak 83 bin 592’ye, ölenlerin sayısı 18 artışla 1930’a yükseldi.

Virüsten 1180 kişi iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 64 bin 826’ya ulaştı.

16 bin 836 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, 7 Kasım’da 1174 kişide virüsün tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.

- Belarus

Belarus’ta salgının başlangıcından bu yana 1038 vakayla en yüksek günlük rakam görülürken, toplam vaka sayısı 108 bini aştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1038 artarak 108 bin 300’e, ölü sayısı ise 5 artışla 1016’ya yükseldi.

15 bin 638 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, virüsten 293 kişi iyileşti ve böylece sağlığına kavuşanların sayısı 91 bin 646 oldu.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 68 artarak 69 bin 95'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 141 artarak 66 bin 335 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Kovid-19 kaynaklı 588 ölümün gerçekleştiği ülkedeki hastanelerde 2 bin 172 hastanın tedavisi sürüyor.

- Tacikistan



Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 41 artarak 11 bin 417'ye, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 1 artarak 84'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 52 artarak 10 bin 763'e yükseldi.

Ülkede 570 kişinin tedavisi sürüyor.



