Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
KİEV (AA) - Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölü sayısı artıyor.
Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 915 artarak 83 bin 592’ye, ölenlerin sayısı 18 artışla 1930’a yükseldi.
Virüsten 1180 kişi iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 64 bin 826’ya ulaştı.
16 bin 836 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, 7 Kasım’da 1174 kişide virüsün tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.
- Belarus
Belarus’ta salgının başlangıcından bu yana 1038 vakayla en yüksek günlük rakam görülürken, toplam vaka sayısı 108 bini aştı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1038 artarak 108 bin 300’e, ölü sayısı ise 5 artışla 1016’ya yükseldi.
15 bin 638 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, virüsten 293 kişi iyileşti ve böylece sağlığına kavuşanların sayısı 91 bin 646 oldu.
- Özbekistan
Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 68 artarak 69 bin 95'e çıktığı bildirildi.
Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 141 artarak 66 bin 335 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.
Kovid-19 kaynaklı 588 ölümün gerçekleştiği ülkedeki hastanelerde 2 bin 172 hastanın tedavisi sürüyor.
- Tacikistan
Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 41 artarak 11 bin 417'ye, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 1 artarak 84'e çıktı.
Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 52 artarak 10 bin 763'e yükseldi.
Ülkede 570 kişinin tedavisi sürüyor.