Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

KİEV (AA) - Moldova, Belarus, Gürcistan, Özbekistan, Kazakistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artıyor.

Moldova'da son 24 saatte 1022 vaka ile bugüne kadar en yüksek günlük rakam görülürken toplam Kovid-19 vaka sayısı 54 bini aştı.

Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 1022 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 54 bin 64'e çıktığı bildirildi.

Ülkede ölü sayısı 16 artarak 1336'ya, iyileşen sayısı 502 artışla 39 bin 499'a çıkarken 13 bin 229 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Moldova’da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devreye girdi.

Buna göre, bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanacak. Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde ise sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilecek ve salgına karşı tedbirler sıkılaştırılacak.

Başkent Kişinev’in yanı sıra Gagauz Özerk Yeri’ndeki Komrat ve Valkaneş kentleri kırmızı bölge listesinde yer alıyor. Söz konusu liste, iki haftada bir güncellenecek.

- Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 388 artarak 79 bin 19’a, yaşamını yitirenlerin sayısı 6 artışla 839’a yükseldi.

Virüsten 252 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 74 bin 777’ye ulaştı.

- Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün 2 hasta daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 41’e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 448 vakanın tespit edilmesi toplam vaka sayısı 6 bin 681'e ulaşırken bugüne kadar 3 bin 419 kişi iyileşti.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 193 artarak 57 bin 190'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 378 artarak 53 bin 835 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği aktarıldı.

Kovid-19 kaynaklı 468 ölümün gerçekleştiği ülkedeki hastanelerde 2 bin 883 hastanın tedavisi sürüyor.

- Kazakistan

Kazakistan'da 5 Ekim'den itibaren uluslararası uçuşlarda Kovid-19 nedeniyle yeni kuralların uygulanması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, yeni kurallara göre ülkeye giriş yapacak yabancıların yanında Kovid-19 test sonuçlarının negatif olduğunu gösteren belge taşımaları gerektiğini belirterek, "Belgesi olmayanlar uçağa alınmamalı." dedi.

Tsoy, ülkeye dönen ve yanında Kovid-19 test sonuçlarına ilişkin belgesi bulunmayan Kazakistan vatandaşlarının 2 günlük karantinaya alınacağını söyledi.

Bakan Tsoy, ülkede Kovid-19 hastaları için oluşturulan 14 bin yataktan yüzde 14'ünün dolu olduğunu dile getirdi.

Kazak Kovid-19 aşısının klinik öncesi denemeleri başarıyla geçtiğini ifade eden Tsoy, "İyi sonuçlar var. Klinik denemelerin birinci ve ikinci aşaması başlatıldı. Gönüllüler seçildi, aşılama işlemi sürüyor." dedi.

Ülkede bugüne kadar 107 bin 979 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bunun 102 bin 937'i sağlığına kavuşmuş, 1734'ü hayatını kaybetmişti.

Kovid-19 belirtileri bulunan fakat test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı da 32 bin 979'a ulaşmıştı. Zatürreden 27 bin 242 kişi iyileşmiş, 355 kişi ölmüştü.

- Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 42 artarak 9 bin 811'e, ölü sayısı 1 artarak 77'ye çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 45 artarak 8 bin 617'ye yükseldi.

Ülkede 1117 kişinin tedavisi sürüyor.