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Aktüel Avrasya Tüneli’nden motosiklet geçişi var mı?
Aktüel

Avrasya Tüneli’nden motosiklet geçişi var mı?

Avrasya Tüneli’nden motosiklet geçişi ne zaman başlayacak? soruları motor sahibi sürücüler tarafından bir hayli merak ediyordu. Gelen son dakika haberine göre, Avrasya Tüneli motosiklet trafiğine açılacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 11:37:00 - 2022-04-21 11:40:47
Avrasya Tüneli’nden motosiklet geçişi var mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Avrasya Tüneli’ni 1 Mayıs itibariyle, motosiklet trafiğine açıyoruz” dedi. 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 53 TL, minibüsler için 79,50 TL olarak belirlenmiştir. Ücretler gece tarifesinde %50 indirimli olarak otomobiller için 26,50 TL, minibüsler için ise 39,75 TL olarak uygulanacaktır.

 

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