AVM'lere giriş ücreti mi alınacak? Hangi AVM'lere giriş ücretli olacak?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sosyal medyada kısa sürede yayılan “AVM’lere giriş ücretli olacak” iddiası kısa sürede tüm dikkatleri çekti... Peki, gerçekten bazı AVM’lere giriş ücretli mi olacak, bu konuda resmi bir karar var mı?

Alışveriş merkezlerine girişlerin ücretli olacağı yönündeki paylaşımlar, kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı. Özellikle sosyal medyada dolaşıma giren iddiaların ardından, vatandaşlar hangi AVM’lerde böyle bir uygulamanın başlayacağını ve konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığını araştırmaya başladı. Peki, AVM’lere giriş ücreti mi alınacak?

 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, AVM’lere girişlerin ücretli olacağı yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı. Yapılan paylaşımda, kamuoyunda yayılan bu bilginin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

 

Yapılan açıklamaya göre herhangi bir AVM için girişlerin ücretli hale getirilmesine yönelik resmi bir karar bulunmuyor. Bu nedenle hangi AVM’lerde ücretli giriş uygulanacağı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

 

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iddialara kaynak gösterilen “Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı” adında resmi bir kurum ya da üst kurulun bulunmadığı bildirildi. Açıklamada, sosyal medyada yayılan bilgilerin tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

DMM açıklamasında, kamuoyunda infial oluşturma amacı taşıyan bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi istendi. Vatandaşların yalnızca resmi açıklamaları dikkate almasının önemine dikkat çekildi.

Ankarada AVM'de çocuk vahşeti!
Ankarada AVM'de çocuk vahşeti!

Yerel

Ankarada AVM'de çocuk vahşeti!

Sağanak hayatı felç etti! AVM girişindeki tavan çöktü
Sağanak hayatı felç etti! AVM girişindeki tavan çöktü

Yaşam

Sağanak hayatı felç etti! AVM girişindeki tavan çöktü

Cezayı yiyince ağlamak yok! AVM otoparkında skandal görüntüler
Cezayı yiyince ağlamak yok! AVM otoparkında skandal görüntüler

Gündem

Cezayı yiyince ağlamak yok! AVM otoparkında skandal görüntüler

