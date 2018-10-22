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Avcıların bıldırcın sesi çıkaran 40 cihazına el konuldu

Zonguldak'ta avlanmada kullanılması yasak olan ve avcılar tarafından yüksek kesimlere bırakılan, bıldırcın sesi çıkaran 40 elektronik cihaz ele geçirildi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:47
Avcıların bıldırcın sesi çıkaran 40 cihazına el konuldu

Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, eylül ve ekim aylarında yaptıkları kaçak avcı denetiminde bıldırcın sesi çıkaran elektronik cihazlar ele geçirildi. Özellikle yüksek noktalara kurulan ve çıkardığı bıldırcın sesi ile çevredeki bıldırcınların o bölgede toplanarak avlanmalarını sağlayan araç teybi, hoparlör ve aküden oluşan 40 ses cihazına el konuldu. Yapılan araştırmalara rağmen cihazları kullanan avcılar bulanamadı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Sezgin Örmeci, belgesi ve izni olanların, avlanma günlerinde, limitleri aşmadan ve ava açık türleri avlama koşuluyla hareket edebileceklerini söyledi. Eylül ve Ekim aylarında bıldırcın avının yoğunlaştığını söyleyen Örmeci, "Usulüyle avlananların yanı sıra avlanma belgesi ve izni olmadan ya da usulsüz avlanan avcılar var. Elektronik cihaz kullanmak da usulsüz avlanmaya giriyor. Avcılar, daha önce bıldırcın sesi kaydettikleri kasetleri araç teyplerine takıp, akü yardımıyla çalıştırıyor. Hoparlörden çıkan ses, çevredeki bıldırcınların o bölgede toplanmasını sağlıyor. Bu avlanma türü hem etik değil hem de bıldırcın türünün azalmasına neden oluyor. Biz de bu tür avlanmalara karşı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 15:47
  1. Zonguldak
  2. Kaçak avcılar
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