Avcılar'da silahla yaralanan Uygur Türkü'nün tedavisi sürüyor

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da Doğu Türkistanlı bir kişinin uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Denizköşkler Mahallesi'nde önceki gün bir evin önünde silahlı saldırıya uğrayan Uygur Türkü Yusuf A., boynundan ve kolundan yaralandı.

Ağır yaralanan Yusuf A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından çevredeki MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.