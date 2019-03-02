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Avcılar'da koca dehşeti! Karısını 2'nci kattaki balkondan aşağı attı

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı Mahallesi'nde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen bir adam, karısını 2'nci kattaki evlerinin balkonundan aşağı attı.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:57
Avcılar'da koca dehşeti! Karısını 2'nci kattaki balkondan aşağı attı

İstanbul Avcılar'da uzaklaştırma kararı olan kişinin, eşini balkondan aşağıya attığı öne sürüldü..

Olay sabah saatlerinde İstanbul Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, uzaklaştırma kararı bulunan Sezer T., eşi Gülizar T. ve çocuklarının yaşadığı apartmana geldi. Aralarında sorunlar olan ve boşanma sürecinde olan çift bir süre sonra tartışmaya başladı. İddiaya göre  Sezer T., eşi Gülizar T.'yi 2. katta bulunan dairenin balkonundan aşağı attı, ardından yanındaki silahı da dairede bırakarak kaçtı.

Çocuğu şahit oldu

2. kattan aşağı atılan kadının yardım seslerini duyan komşuları durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayı gören çiftin 9 yaşındaki çocuğunun, polis ekiplerine babasıyla annesinin tartıştığını sonrasında ise babasının annesini balkondan attığını söylediği öğrenildi.

Olayı anlatan Gülizar T.'nin komşusu, "Sabah bir ses duydum. İlk başta kedi sandım. Pencereden baktım kadın yerdeydi. 'Yardım edin' diye bağırıyordu. Eşime haber verdim" diye konuştu. Yaralı kadının ise polise verdiği ifadesinde balkondan kendi atladığını söylediği öğrenildi. Sezer T.,'yi arayan polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:57
  1. İstanbul
  2. Avcılar
  3. Ambarlı Mahallesi
  4. Koca dehşeti
  5. kadına şiddet
  6. karısını balkondan attı
  7. dehşet veren olay

YORUM YAZ

  • Manevi boşlukManevi boşluk40 dk önce
    Genel olarak konuşursak, kadınların bir çoğunda erkekleri aşağılayan çok provokatif konuşma tarzları var. Her halukarde cana bu şekilde kast etmek yanlıştır ama çoluk çocuk sahibi bir erkek çok büyük bir tahkir ve tahrike muhatap olmasa çocuklarının annesi eşini hiç bir aşamada kolay kolaybalkondan aşağı atmaz. Demek ki şuurunu yitirecek duruma gelmiş. Allah çocuklarına merhamet etsin, sahipsiz bırakmasın.
  • SariçizmeliSariçizmeli44 dk önce
    Eskiden olsa cani adam derdim artık adami cani yapan ak parti diyorum dunya kadar tazminat kadin nafakasi cocuk nafakasi evsisizlik ondan sonra adam deliriyor tabi
  • uyan tcuyan tc55 dk önce
    nasılsa tc deki adaleş leş olmuş iyi halden carttan curttan beraat ediyorlar. adaleş şey adalet paranın şey mülkün temeli olunca suçluda olsan yeni kanun icat ediyorlar. nefsi müdafaa , ağır tahrik , daha önce hiç suç işlememiş , sonra iyi halden beraaat oluyorlar. işte tc adaleşi şey adaleti budur.
  • meçulmeçul59 dk önce
    adalatin sııfıır türkiye kanunları suçlunun yanındadırsuçlulaRI kollar besler uyutur sonra Mazlumun üstüne tekrar salar ve bu sefer cinayetten yakalar besler uyutur bi af çııkarır mazlum eziyet çekmeye ölmeye mahkumdur

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