THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Av yasağı bitti, balık tezgahları doldu

1 Eylül itibariyle denizlerde avlanma yasağının kalkmasıyla farklı balık çeşitleri tezgahlarda yer almaya başladı.

02 Eylül 2018 Pazar 16:07
Av yasağı bitti, balık tezgahları doldu

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaptığı açıklamada, çok lezzetli olan kalkan balığının farklı bir alıcı kitlesinin olduğunu söyledi.

Pehlivanoğlu, kalkan balığının kilosunun 100 lira seviyelerinde olduğunu belirterek, "Marmara'ya açılan balıkçılar normal büyüklükte kalkan balığı avlıyorlar. Genelde 3-5 kilo arasında oluyor. Fiyatları arz talebe göre değişkenlik göstermektedir. Tezgahlarda 140 liradan satılan kalkan balığı genelde lokanta ve restoranlara veriliyor." dedi.

Sezonun açılmasıyla artık tezgahlardaki balık çeşitliliğinin daha da artacağını ifade eden Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

"Sezona iyi girdik ve inşallah böyle devam eder. İlk etapta palamut bereketliydi. Görünen o ki hamsi ve diğer balıklardan da vatandaşlarımız bu kış bol bol yiyecek. Geçen sene balık fiyatları genelde yüksekti. Bu yıl balık daha ucuz olacak. Vatandaşlarımız da bol bol balık tüketme imkanı bulacak."

Balıkçı Hasan Erol da tezgahlarda kalkan balığının yer almaya başladığını ifade ederek, "Kilosuna göre kalkan balığı fiyatları değişiyor. Zaten bu balığın müşterileri genelde bellidir, çok beklemeden satılır. Fiyatlar 130-140 lira arasında." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 16:07
  1. Tekirdağ
  2. Balık
  3. Avlanan balıklar
  4. hamsi
  5. istavrit
  6. palamut
  7. kalkan balığı
  8. av sezonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suçsuz yere 17 yıl hapis yattı… 1.1 milyon dolar tazminat istiyor
    1. Suçsuz yere 17 yıl hapis yattı… 1.1..
    2. Aynalı Tahir, yolların tozunu atmak..
    3. Sakarya'da korkunç kaza: 8 ölü
    4. Kız kardeşinin düğününde erkek..
    5. İstanbul'da AVM'ye haciz şoku! Yürüyen..
    6. İran'da bir eve düzenlenen baskında..
    7. Kahraman şehide bir saygısızlık daha!..
    8. Trump ek vergi getirmişti... Artışı..
    9. Yerli ve milli patates üretimi 30 kat..
    10. Liverpoollu Müslüman abdesthane..
    11. Amerika'dan Pakistan'a yapılacak..
    12. Ünlü spiker, kıskanç meslektaşının..
    13. Seyahat kartı basmayınca yaşlı adamı..
    14. "Gerekirse ‘Bloomberg’ ile sözleşmeyi..
    15. Av yasağı bitti, balık tezgahları doldu
    16. Sivas’ta otomobiller çarpıştı: 4 kişi..
    17. Volkswagen ile ilgili şok iddia!..
    18. Adıyaman’da uyuşturucu kullanırken..
    19. Suriye sınırına yoğun sevkiyat!..
    20. İstanbul Valisi'nden şarbon..
    Harekete geçtiler! Halkbank'ta gece nöbeti
    Harekete geçtiler! Halkbank'ta gece nöbeti
    Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
    Polisten kendisine karşı gelen HDP'li vekili şoka sokan cevap!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...