Avcılık ile uğraşan binlerce kişi, 2020-2021 av sezonunun ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Her yıl mart ayında kapanan av sezonunun bu yıl ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, Av sezonu ne zaman sona erecek? Av sezonu kapandı mı?

Av sezonu ne zaman sona erecek? Av sezonu kapandı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, av sezonu hakkında yazılı bir açıklamada bulundu. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu yazılı açıklamasında, 2020-2021 Av Döneminin Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca 7 Mart tarihinde sona ereceğini belirtti.