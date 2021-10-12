AUZEF sınav merkezi tercihi nasıl yapılacak? AUZEF sınav merkezi tercih listesi 2021 2022
AUZEF sınavı ne zaman? AUZEF sınav merkezi tercihi son gün ne zaman? AUZEF ara sınav merkezi tercihi ne zaman? oruları AUZEUF güz dönemi yarıyıl ara sınav başvuru tarihinin uzatılması sonrası merak edilir oldu. AUZEF güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak açıklandı. AUZEF ara sınav tarihinin yanında 2021 2022 AUZEF güz yarıyıl ara sınav merkezi tarihleri de merak ediliyordu. Peki AUZEF sınav merkezi tercihi nereden yapılır? AUZEF sınav merkezleri nerede var? AUZEF sınav merkezi tercih listesi 2021 2022.
İstanbul üniversitesi 2021 AUZEF güz yarıyıl sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
AUZEF sınavı her bir ders için her yarıyılda en az bir ara sınav, bir bitirme sınavı ve bir bütünleme sınavı (bitirme sınavının telafisi) olmak üzere yüz yüze gözetimli olarak yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur. AUZEF tarafından gerçekleştirilen sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Bazı Uzaktan Öğretim programlarında çoktan seçmeli test tipinin dışında Klasik veya Sözlü sınavlar uygulanabilmektedir. Bu sınav tipleriyle ilgili açıklama aşağıda mevcuttur.
AUZEF sınav merkezi tercihleri ne zaman nasıl yapılır?
Ara sınav (vize), Bitirme (Final) ve Bütünleme (Telafi) sınavları akademik takvimde belirtilen gün ve tarihlerde ilan edilen sınav merkezlerinde gözetimli olarak gerçekleştirilir. Öğrencilerden sınav merkezi tercihleri her sınav öncesi fakültemizce belirlenip ilan edilen tarih aralığı içinde alınır. Tercihler ve tarihleri ile ilgili duyuru AUZEF web sayfasından ilan edilir. Sınav tercihi bulunmayan öğrenciler adrese dayalı olarak ikametgâhının bulunduğu il içinde AUZEF’in uygun gördüğü sınav merkezine yerleştirilir. AUZEF sınav merkezleri 81 ilde mevcuttur.
AUZEF sınav takvimi ne zaman açıklanır?
AUZEF sınav tarihleri ve uygulama esasları AUZEF Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve akademik takvimle birlikte web sayfasından ilan edilir. Sınav takviminde ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarının tarihleri bulunur. Akademik takvime buradan ulaşabilirsiniz. Akademik takvimde belirtilen sınav tarihleri zorunlu durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.
AUZEF sınav merkezleri nerede?
Açık ve uzaktan eğitim programlarındaki tüm sınavlar Türkiye’nin tüm illeri ve KKTC’de toplamda 96 sınav merkezinde gerçekleştirilmektedir. Sınav merkezleri Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile arttırılabilir veya azaltılabilir. Öğrenciler, sınav merkezi tercih işlemlerini her sınav öncesi yönetimce belirlenen ve AUZEF web sayfasında duyurulan tarihler arasında gerçekleştirmelidir.AUZEF sınav merkezi tercihi belirlenen tarih aralığında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden öğrenciler tarafından yapılacaktır. Her sınav öncesi sınav merkezi tercih işlemleri için fakültemiz web sayfasından başlangıç ve bitiş tarihlerinin yer aldığı ayrıntılı bir duyuru paylaşılmaktadır.
Duyuruda belirtilen tarih aralığındaAUZEF sınav merkezi tercihi yapmayan öğrenciler, adrese dayalı olarak ikametgâhının bulunduğu il içinde AUZEF’in uygun gördüğü sınav merkezine yerleştirilir. AUZEF sınav merkezi tercihi aşamasında engelli veya hükümlü olan öğrencilerin engel durumları ile ilgili bilgileri hatasız olarak bildirmeleri gerekmektedi. AUZEF sına merkezi listesi şu şekildedir:
AUZEF sınav merkezi tercih listesi 2021 2022
ADANA 1. BÖLGE
ADANA (İL MERKEZİ)
ADIYAMAN 1. BÖLGE
ADIYAMAN (İL MERKEZİ)
AFYON 1. BÖLGE
AFYON (İL MERKEZİ)
AĞRI 1. BÖLGE
AĞRI (İL MERKEZİ)
AMASYA 1. BÖLGE
AMASYA (İL MERKEZİ)
ANKARA 1.BÖLGE
ANKARA (ETLİK MERKEZLİ)
ANKARA 2. BÖLGE
ANKARA (BİLKENT MERKEZLİ)
ANTALYA 1. BÖLGE
ANTALYA (İL MERKEZİ)
ARTVİN 1. BÖLGE
ARTVİN (İL MERKEZİ)
AYDIN 1. BÖLGE
AYDIN (İL MERKEZİ)
BALIKESİR 1. BÖLGE
BALIKESİR (İL MERKEZİ)
BALIKESİR 2. BÖLGE
BALIKESİR - BANDIRMA
BİLECİK 1. BÖLGE
BİLECİK (İL MERKEZİ)
BİNGÖL 1. BÖLGE
BİNGÖL (İL MERKEZİ)
BİTLİS 1. BÖLGE
BİTLİS (İL MERKEZİ)
BOLU 1. BÖLGE
BOLU (İL MERKEZİ)
BURDUR 1. BÖLGE
BURDUR (İL MERKEZİ)
BURSA 1. BÖLGE
BURSA (İL MERKEZİ)
ÇANAKKALE 1. BÖLGE
ÇANAKKALE (İL MERKEZİ)
ÇANKIRI 1. BÖLGE
ÇANKIRI (İL MERKEZİ)
ÇORUM 1. BÖLGE
ÇORUM (İL MERKEZİ)
DENİZLİ 1. BÖLGE
DENİZLİ (İL MERKEZİ)
DİYARBAKIR 1. BÖLGE
DİYARBAKIR (İL MERKEZİ)
EDİRNE 1. BÖLGE
EDİRNE (İL MERKEZİ)
ELAZIĞ 1. BÖLGE
ELAZIĞ (İL MERKEZİ)
ERZİNCAN 1. BÖLGE
ERZİNCAN (İL MERKEZİ)
ERZURUM 1. BÖLGE
ERZURUM (İL MERKEZİ)
ESKİŞEHİR 1. BÖLGE
ESKİŞEHİR (İL MERKEZİ)
GAZİANTEP 1. BÖLGE
GAZİANTEP (İL MERKEZİ)
GİRESUN 1. BÖLGE
GİRESUN (İL MERKEZİ)
GÜMÜŞHANE 1. BÖLGE
GÜMÜŞHANE (İL MERKEZİ)
HAKKARİ 1. BÖLGE
HAKKARİ (İL MERKEZİ)
HATAY 1. BÖLGE
HATAY (İL MERKEZİ)
HATAY 2. BÖLGE
HATAY - İSKENDERUN
ISPARTA 1. BÖLGE
ISPARTA (İL MERKEZİ)
MERSİN 1. BÖLGE
MERSİN (İL MERKEZİ)
İSTANBUL 1.BÖLGE
FATİH, ZEYTİNBURNU, BAKIRKÖY
İSTANBUL 2.BÖLGE
ESENLER, GÜNGÖREN, BAYRAMPAŞA
İSTANBUL 3.BÖLGE
BEŞİKTAŞ, ŞİŞLİ, BEYOĞLU, SARIYER
İSTANBUL 4.BÖLGE
AVCILAR, ESENYURT, BEYLİKDÜZÜ
İSTANBUL 5.BÖLGE
BAŞAKŞEHİR, GAZİOSMANPAŞA, SULTANGAZİ
İSTANBUL 6.BÖLGE
BÜYÜKÇEKMECE, ÇATALCA
İSTANBUL 7.BÖLGE
KADIKÖY, ÜSKÜDAR, ATAŞEHİR
İSTANBUL 8.BÖLGE
ÜMRANİYE, ÇEKMEKÖY
İSTANBUL 9.BÖLGE
KARTAL, PENDİK, MALTEPE
İZMİR 1. BÖLGE
İZMİR - GÜNEY
İZMİR 2. BÖLGE
İZMİR - KUZEY
KARS 1.BÖLGE
KARS (İL MERKEZİ)
KAHRAMANMARAŞ 1.BÖLGE
KAHRAMANMARAŞ (İL MERKEZİ)
KARABÜK 1.BÖLGE
KARABÜK (İL MERKEZİ)
KARAMAN 1.BÖLGE
KARAMAN (İL MERKEZİ)
KASTAMONU 1.BÖLGE
KASTAMONU (İL MERKEZİ)
KAYSERİ 1.BÖLGE
KAYSERİ (İL MERKEZİ)
LEFKOŞA 1.BÖLGE
KKTC
KIRIKKALE 1.BÖLGE
KIRIKKALE (İL MERKEZİ)
KIRKLARELİ 1.BÖLGE
KIRKLARELİ (İL MERKEZİ)
KIRŞEHİR 1.BÖLGE
KIRŞEHİR (İL MERKEZİ)
KİLİS 1.BÖLGE
KİLİS (İL MERKEZİ)
KOCAELİ 1.BÖLGE
KOCAELİ (İL MERKEZİ)
KOCAELİ 2.BÖLGE
KOCAELİ - GEBZE
KONYA 1.BÖLGE
KONYA (İL MERKEZİ)
KÜTAHYA 1.BÖLGE
KÜTAHYA (İL MERKEZİ)
MALATYA 1.BÖLGE
MALATYA (İL MERKEZİ)
MANİSA 1.BÖLGE
MANİSA (İL MERKEZİ)
MARDİN 1.BÖLGE
MARDİN (İL MERKEZİ)
MERSİN 1.BÖLGE
MERSİN (İL MERKEZİ)
MUĞLA 1.BÖLGE
MUĞLA (İL MERKEZİ)
MUŞ 1.BÖLGE
MUŞ (İL MERKEZİ)
NEVŞEHİR 1.BÖLGE
NEVŞEHİR (İL MERKEZİ)
NİĞDE 1.BÖLGE
NİĞDE (İL MERKEZİ)
ORDU 1.BÖLGE
ORDU (İL MERKEZİ)
OSMANİYE 1.BÖLGE
OSMANİYE (İL MERKEZİ)
RİZE 1.BÖLGE
RİZE (İL MERKEZİ)
SAKARYA 1.BÖLGE
SAKARYA (İL MERKEZİ)
SAMSUN 1.BÖLGE
SAMSUN (İL MERKEZİ)
SİİRT 1.BÖLGE
SİİRT (İL MERKEZİ)
SİNOP 1.BÖLGE
SİNOP (İL MERKEZİ)
SİVAS 1.BÖLGE
SİVAS (İL MERKEZİ)
ŞANLIURFA 1.BÖLGE
ŞANLIURFA (İL MERKEZİ)
ŞIRNAK 1.BÖLGE
ŞIRNAK (İL MERKEZİ)
TEKİRDAĞ 1.BÖLGE
TEKİRDAĞ (İL MERKEZİ)
TOKAT 1.BÖLGE
TOKAT (İL MERKEZİ)
TRABZON 1.BÖLGE
TRABZON (İL MERKEZİ)
TUNCELİ 1.BÖLGE
TUNCELİ (İL MERKEZİ)
UŞAK 1.BÖLGE
UŞAK (İL MERKEZİ)
VAN 1.BÖLGE
UŞAK (İL MERKEZİ)
YALOVA 1.BÖLGE
YALOVA (İL MERKEZİ)
YOZGAT 1.BÖLGE
YOZGAT (İL MERKEZİ)
ZONGULDAK 1.BÖLGE
ZONGULDAK (İL MERKEZİ)
ARDAHAN 1.BÖLGE
ARDAHAN (İL MERKEZİ)
IĞDIR 1.BÖLGE
IĞDIR (İL MERKEZİ)
BARTIN 1.BÖLGE
(İL MERKEZİ)
BATMAN 1.BÖLGE
(İL MERKEZİ)
BAYBURT 1.BÖLGE
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
AKSARAY 1.BÖLGE
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ