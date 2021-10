AUZEF sınav merkezi tercihi nasıl yapılacak? AUZEF sınav merkezi tercih listesi 2021 2022

İstanbul üniversitesi 2021 AUZEF güz yarıyıl sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AUZEF sınavı her bir ders için her yarıyılda en az bir ara sınav, bir bitirme sınavı ve bir bütünleme sınavı (bitirme sınavının telafisi) olmak üzere yüz yüze gözetimli olarak yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur. AUZEF tarafından gerçekleştirilen sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Bazı Uzaktan Öğretim programlarında çoktan seçmeli test tipinin dışında Klasik veya Sözlü sınavlar uygulanabilmektedir. Bu sınav tipleriyle ilgili açıklama aşağıda mevcuttur.

AUZEF sınav merkezi tercihleri ne zaman nasıl yapılır?

Ara sınav (vize), Bitirme (Final) ve Bütünleme (Telafi) sınavları akademik takvimde belirtilen gün ve tarihlerde ilan edilen sınav merkezlerinde gözetimli olarak gerçekleştirilir. Öğrencilerden sınav merkezi tercihleri her sınav öncesi fakültemizce belirlenip ilan edilen tarih aralığı içinde alınır. Tercihler ve tarihleri ile ilgili duyuru AUZEF web sayfasından ilan edilir. Sınav tercihi bulunmayan öğrenciler adrese dayalı olarak ikametgâhının bulunduğu il içinde AUZEF’in uygun gördüğü sınav merkezine yerleştirilir. AUZEF sınav merkezleri 81 ilde mevcuttur.

AUZEF sınav takvimi ne zaman açıklanır?

AUZEF sınav tarihleri ve uygulama esasları AUZEF Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve akademik takvimle birlikte web sayfasından ilan edilir. Sınav takviminde ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarının tarihleri bulunur. Akademik takvime buradan ulaşabilirsiniz. Akademik takvimde belirtilen sınav tarihleri zorunlu durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

AUZEF sınav merkezleri nerede?

Açık ve uzaktan eğitim programlarındaki tüm sınavlar Türkiye’nin tüm illeri ve KKTC’de toplamda 96 sınav merkezinde gerçekleştirilmektedir. Sınav merkezleri Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile arttırılabilir veya azaltılabilir. Öğrenciler, sınav merkezi tercih işlemlerini her sınav öncesi yönetimce belirlenen ve AUZEF web sayfasında duyurulan tarihler arasında gerçekleştirmelidir.AUZEF sınav merkezi tercihi belirlenen tarih aralığında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden öğrenciler tarafından yapılacaktır. Her sınav öncesi sınav merkezi tercih işlemleri için fakültemiz web sayfasından başlangıç ve bitiş tarihlerinin yer aldığı ayrıntılı bir duyuru paylaşılmaktadır.

Duyuruda belirtilen tarih aralığındaAUZEF sınav merkezi tercihi yapmayan öğrenciler, adrese dayalı olarak ikametgâhının bulunduğu il içinde AUZEF’in uygun gördüğü sınav merkezine yerleştirilir. AUZEF sınav merkezi tercihi aşamasında engelli veya hükümlü olan öğrencilerin engel durumları ile ilgili bilgileri hatasız olarak bildirmeleri gerekmektedi. AUZEF sına merkezi listesi şu şekildedir:

AUZEF sınav merkezi tercih listesi 2021 2022

ADANA 1. BÖLGE

ADANA (İL MERKEZİ)

ADIYAMAN 1. BÖLGE

ADIYAMAN (İL MERKEZİ)

AFYON 1. BÖLGE

AFYON (İL MERKEZİ)

AĞRI 1. BÖLGE

AĞRI (İL MERKEZİ)

AMASYA 1. BÖLGE

AMASYA (İL MERKEZİ)

ANKARA 1.BÖLGE

ANKARA (ETLİK MERKEZLİ)

ANKARA 2. BÖLGE

ANKARA (BİLKENT MERKEZLİ)

ANTALYA 1. BÖLGE

ANTALYA (İL MERKEZİ)

ARTVİN 1. BÖLGE

ARTVİN (İL MERKEZİ)

AYDIN 1. BÖLGE

AYDIN (İL MERKEZİ)

BALIKESİR 1. BÖLGE

BALIKESİR (İL MERKEZİ)

BALIKESİR 2. BÖLGE

BALIKESİR - BANDIRMA

BİLECİK 1. BÖLGE

BİLECİK (İL MERKEZİ)

BİNGÖL 1. BÖLGE

BİNGÖL (İL MERKEZİ)

BİTLİS 1. BÖLGE

BİTLİS (İL MERKEZİ)

BOLU 1. BÖLGE

BOLU (İL MERKEZİ)

BURDUR 1. BÖLGE

BURDUR (İL MERKEZİ)

BURSA 1. BÖLGE

BURSA (İL MERKEZİ)

ÇANAKKALE 1. BÖLGE

ÇANAKKALE (İL MERKEZİ)

ÇANKIRI 1. BÖLGE

ÇANKIRI (İL MERKEZİ)

ÇORUM 1. BÖLGE

ÇORUM (İL MERKEZİ)

DENİZLİ 1. BÖLGE

DENİZLİ (İL MERKEZİ)

DİYARBAKIR 1. BÖLGE

DİYARBAKIR (İL MERKEZİ)

EDİRNE 1. BÖLGE

EDİRNE (İL MERKEZİ)

ELAZIĞ 1. BÖLGE

ELAZIĞ (İL MERKEZİ)

ERZİNCAN 1. BÖLGE

ERZİNCAN (İL MERKEZİ)

ERZURUM 1. BÖLGE

ERZURUM (İL MERKEZİ)

ESKİŞEHİR 1. BÖLGE

ESKİŞEHİR (İL MERKEZİ)

GAZİANTEP 1. BÖLGE

GAZİANTEP (İL MERKEZİ)

GİRESUN 1. BÖLGE

GİRESUN (İL MERKEZİ)

GÜMÜŞHANE 1. BÖLGE

GÜMÜŞHANE (İL MERKEZİ)

HAKKARİ 1. BÖLGE

HAKKARİ (İL MERKEZİ)

HATAY 1. BÖLGE

HATAY (İL MERKEZİ)

HATAY 2. BÖLGE

HATAY - İSKENDERUN

ISPARTA 1. BÖLGE

ISPARTA (İL MERKEZİ)

MERSİN 1. BÖLGE

MERSİN (İL MERKEZİ)

İSTANBUL 1.BÖLGE

FATİH, ZEYTİNBURNU, BAKIRKÖY

İSTANBUL 2.BÖLGE

ESENLER, GÜNGÖREN, BAYRAMPAŞA

İSTANBUL 3.BÖLGE

BEŞİKTAŞ, ŞİŞLİ, BEYOĞLU, SARIYER

İSTANBUL 4.BÖLGE

AVCILAR, ESENYURT, BEYLİKDÜZÜ

İSTANBUL 5.BÖLGE

BAŞAKŞEHİR, GAZİOSMANPAŞA, SULTANGAZİ

İSTANBUL 6.BÖLGE

BÜYÜKÇEKMECE, ÇATALCA

İSTANBUL 7.BÖLGE

KADIKÖY, ÜSKÜDAR, ATAŞEHİR

İSTANBUL 8.BÖLGE

ÜMRANİYE, ÇEKMEKÖY

İSTANBUL 9.BÖLGE

KARTAL, PENDİK, MALTEPE

İZMİR 1. BÖLGE

İZMİR - GÜNEY

İZMİR 2. BÖLGE

İZMİR - KUZEY

KARS 1.BÖLGE

KARS (İL MERKEZİ)

KAHRAMANMARAŞ 1.BÖLGE

KAHRAMANMARAŞ (İL MERKEZİ)

KARABÜK 1.BÖLGE

KARABÜK (İL MERKEZİ)

KARAMAN 1.BÖLGE

KARAMAN (İL MERKEZİ)

KASTAMONU 1.BÖLGE

KASTAMONU (İL MERKEZİ)

KAYSERİ 1.BÖLGE

KAYSERİ (İL MERKEZİ)

LEFKOŞA 1.BÖLGE

KKTC

KIRIKKALE 1.BÖLGE

KIRIKKALE (İL MERKEZİ)

KIRKLARELİ 1.BÖLGE

KIRKLARELİ (İL MERKEZİ)

KIRŞEHİR 1.BÖLGE

KIRŞEHİR (İL MERKEZİ)

KİLİS 1.BÖLGE

KİLİS (İL MERKEZİ)

KOCAELİ 1.BÖLGE

KOCAELİ (İL MERKEZİ)

KOCAELİ 2.BÖLGE

KOCAELİ - GEBZE

KONYA 1.BÖLGE

KONYA (İL MERKEZİ)

KÜTAHYA 1.BÖLGE

KÜTAHYA (İL MERKEZİ)

MALATYA 1.BÖLGE

MALATYA (İL MERKEZİ)

MANİSA 1.BÖLGE

MANİSA (İL MERKEZİ)

MARDİN 1.BÖLGE

MARDİN (İL MERKEZİ)

MERSİN 1.BÖLGE

MERSİN (İL MERKEZİ)

MUĞLA 1.BÖLGE

MUĞLA (İL MERKEZİ)

MUŞ 1.BÖLGE

MUŞ (İL MERKEZİ)

NEVŞEHİR 1.BÖLGE

NEVŞEHİR (İL MERKEZİ)

NİĞDE 1.BÖLGE

NİĞDE (İL MERKEZİ)

ORDU 1.BÖLGE

ORDU (İL MERKEZİ)

OSMANİYE 1.BÖLGE

OSMANİYE (İL MERKEZİ)

RİZE 1.BÖLGE

RİZE (İL MERKEZİ)

SAKARYA 1.BÖLGE

SAKARYA (İL MERKEZİ)

SAMSUN 1.BÖLGE

SAMSUN (İL MERKEZİ)

SİİRT 1.BÖLGE

SİİRT (İL MERKEZİ)

SİNOP 1.BÖLGE

SİNOP (İL MERKEZİ)

SİVAS 1.BÖLGE

SİVAS (İL MERKEZİ)

ŞANLIURFA 1.BÖLGE

ŞANLIURFA (İL MERKEZİ)

ŞIRNAK 1.BÖLGE

ŞIRNAK (İL MERKEZİ)

TEKİRDAĞ 1.BÖLGE

TEKİRDAĞ (İL MERKEZİ)

TOKAT 1.BÖLGE

TOKAT (İL MERKEZİ)

TRABZON 1.BÖLGE

TRABZON (İL MERKEZİ)

TUNCELİ 1.BÖLGE

TUNCELİ (İL MERKEZİ)

UŞAK 1.BÖLGE

UŞAK (İL MERKEZİ)

VAN 1.BÖLGE

UŞAK (İL MERKEZİ)

YALOVA 1.BÖLGE

YALOVA (İL MERKEZİ)

YOZGAT 1.BÖLGE

YOZGAT (İL MERKEZİ)

ZONGULDAK 1.BÖLGE

ZONGULDAK (İL MERKEZİ)

ARDAHAN 1.BÖLGE

ARDAHAN (İL MERKEZİ)

IĞDIR 1.BÖLGE

IĞDIR (İL MERKEZİ)

BARTIN 1.BÖLGE

(İL MERKEZİ)

BATMAN 1.BÖLGE

(İL MERKEZİ)

BAYBURT 1.BÖLGE

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

AKSARAY 1.BÖLGE

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ