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Gündem

ATV Haber Koordinatörü koronavirüse yakalandı! Durumu fırsat bilen Cumhuriyet’e çok sert tepki

ATV’nin Haber Koordinatörü Murat Gener koronavirüse yakalandı. Olay üzerinden skandal iddiada bulunan Cumhuriyet gazetesine sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 13:32:00 - 2020-07-28 13:42:02
ATV Haber Koordinatörü koronavirüse yakalandı! Durumu fırsat bilen Cumhuriyet’e çok sert tepki

ATV Haber Koordinatörü Murat Gener’in koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Korona teşhisi konulmasının ardından Murat Gener’le birlikte toplantıya giren editörler ve bir kısım personel kendilerini evde karantinaya aldı.

Bazı internet sitelerinde Gener'in Cuma günü yapılan Ayasofya'nın açılış törenine katıldığı iddiası yer aldı. Ancak Gener, sosyal medya hesabından bu iddiaları sert bir dille yalanladı.

 

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