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ATSO ile GSO arasında kardeş oda protokolü imzalandı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) arasında kardeş oda protokolü imzalandı.

27 Ağustos 2019 Salı 17:10
ATSO ile GSO arasında kardeş oda protokolü imzalandı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) arasında kardeş oda protokolü imzalandı.


Gaziantep Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Başkan Yardımcıları Ahmet Metin Günay, Mehmet Emin Güleş ve iki odanın yönetim kurulu üyeleri katıldı.


Protokol öncesi bölge sanayisi ve ekonomide yaşanan güncel konuların değerlendirildiği toplantıda, birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, bilginin, gelişme ve büyümenin paylaşıldıkça arttığını belirtti.


Başkan Ünverdi, “Dünyada artık ülkelerden çok şehirler yarışıyor. Bu süreçte güç birliği içerisinde olursak rekabet gücümüzü çok daha yukarılara taşıyabiliriz. Adıyaman bizim dostumuz ve ayrılmaz bir parçamız. Kardeş oda protokolü ile Adıyaman ile olan kardeşliğimiz pekişecek ve eminim bu birliktelik yeni projeksiyonlara vesile olacak. Protokolümüzün şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu ise, yaptığı konuşmasında, iki oda arasındaki kardeşliğin imzalanan protokol ile resmilik kazandığını kaydederek, “Bölgemiz kaynaklarının ve potansiyelinin verimli bir şekilde değerlendirilmesi için daha etkin bir süreç yönetmek istiyoruz. Gaziantep sanayisi ve ticareti ile ülkemiz sanayisinin en önemli kentleri arasında yer alıyor. Adıyaman da yeraltı zenginlikleri, tarım ve gelişen sanayisi ile bölge kalkınmasına çok daha fazla katkıda bulunabilecek bir potansiyele sahip. İnşallah bu birliktelikten çok güzel sonuçlar çıkacak ve gücümüze güç katacak” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu kardeş oda protokolünü imzaladı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 17:10
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