Atsan atılmaz satsan satılmaz deyimi ne anlama geliyor?
Atsan atılmaz satsan satılmaz deyimi ne anlama gelir? Atsan atılmaz satsan satılmaz deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...
Atsan atılmaz satsan satılmaz deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir şeyin işe yaramadığı, sıkıntı verdiği halde vazgeçilemeyen şeyler ve kimseler için kullanıldığı ifade edilir.
Bu deyimle bir insanın işe yaramayan bir eşyasından vazgeçememesi durumunda kullanılır.
ATSAN ATILMAZ SATSAN SATILMAZ DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?
"Depoda da bir tok gereksiz eşya birikti, atsan atılmaz satsan satılmaz."