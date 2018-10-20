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Atrofik gastritler kanser öncüsü

Müzmin mide iltihabı kanser öncüsüdür...

20 Ekim 2018 Cumartesi 20:15
Atrofik gastritler kanser öncüsü


Müzmin gastritler: Midenin büyük bir kısmını ilgilendiren uzun süreli iltihaplardır. Kadınlarda daha çok görülür. Atrofik gastrit denilen müzmin mide iltihabı, kanser öncüsü olması bakımından önemlidir.

Alkol, sıcak çay, baharat, acı biber, sigara, guatr, allerji, ışınlar, demir eksikliği sebeplerden en önemlileridir. Uzun zaman ciddi belirti vermez. Bazen yemeklerden sonra dolgunluk ve ağrı görülür. İştahsızlık, kilo kaybı, kusma ve kanama da görülür.

Tedâvisi pek özellik göstermez. Kansızlık ortaya çıkması hâlinde bunun tedâvisi yapılmalıdır. Teşhis, kesin olarak ancak endoskopik biyopsiyle konulabilir.

Had gastritler: Âni başlar ve çabuk iyileşir. Belirtileri kısa sürede ortaya çıkar. Sebep faktör oldukça, devam eder.

Belirtileri arasında mide ağrısı, midede dolgunluk hissi, iştahsızlık, bulantı, kusma veya ağızdan kan gelmesi olabilir. Sebepleri arasında alkol, aspirin ve benzeri maddeler, kalp kuvvetlendirici ilâçlar, iyod, kafein, demir tuzları, baharat, röntgen ışınları, asit ve alkaliler, çok sıcak yemek, aşırı ve sıcak çay, heyecan stresleri ve gıda zehirlenmeleri bulunur.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 20:15
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