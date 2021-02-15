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Kadın - Aile Atom çorba nasıl yapılır? Atom çorba tarifi
Kadın - Aile

Atom çorba nasıl yapılır? Atom çorba tarifi

Farklı çorba tarifleri | Soğuk havalarda sofranın bir numaralı lezzeti hiç kuşkusuz çorbadır. Soğuk kış günlerinde farklı tarifler arayanlar 'Atom çorba nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, atom çorba nasıl yapılır? Atom çorba tarifi | Denenmiş atom çorba tarifi

Yeniakit Publisher
2021-02-15 01:26:00 -
Atom çorba nasıl yapılır? Atom çorba tarifi

Kolay çorba tarifi | Buz gibi havalarda içinizi ısıtacak leziz ve besleyici bir çorba tarifi arıyorsanız mutlaka atom çorbayı denemelisiniz.

Atom çorba tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet havuç
  • 1 adet patates
  • 1 adet kapya biber
  • Yarım çay bardağı sıvıyağ
  • 1 yemek kaşığı un
  • Yarım çay bardağı şehriye
  • Tuz
  • Karabiber
  • 1,5 litre tavuk suyu
  • Didiklenmiş tavuk

Terbiyesi için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • Yarım limonun suyu

Atom çorba nasıl yapılır?

Öncelikle sıvıyağı tencereye alın.

Yağın içerisine küçük küçük doğradığınız kapya biber ve havucu alıp soteleyin.

Havuç ve biberin rengi dönünce küçük küpler şeklinde doğradığınız patatesi alıp otelemeye devam edin.

Ardından 1 yemek kaşığı unu ilave edin.

Unun kokusu çıkınca 1,5 litre tavuk suyunu tencereye alın.

Çorba kaynamaya başlayınca şehriye ve didiklediğiniz tavuğu ilave edin.

Bir kasede yumurta sarısı ve limonu karıştırın. Tencereden bir iki kepçe çorbayı kaseye alın ve ısıyı eşitleyin.

Ardından terbiyeyi tencereye ekleyin.

Son olarak baharatları ekleyip sebzelerin tümü yumuşayıncaya kadar çorbayı kaynatın.

Çorbanızı limon ve kıtır ekmekle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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