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Ekonomi ATO'dan "hizmet sektöründe kısa çalışma ödeneği devam etsin" talebi
Ekonomi

ATO'dan "hizmet sektöründe kısa çalışma ödeneği devam etsin" talebi

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Özellikle turizm, otelcilik, yeme içme, kültür sanat ve bu alanlarla bağlantılı faaliyet gösteren şirketler için kısa çalışma ödeneğine devam edilmeli" - "Salgın nedeniyle ertelenen ve ekimden itibaren ödenmesi gereken SGK, KDV, stopaj, gelir ve kurumlar vergisi için de makul bir ödeme takvimi uygulanmasını talep ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 11:50:03 -
ATO'dan "hizmet sektöründe kısa çalışma ödeneği devam etsin" talebi

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve normalleşme sürecinde attığı başarılı adımların birçok sektörde olumlu sonuçlar ortaya koyduğunu belirterek, salgından en çok etkilenen bazı hizmet sektörü kolları için kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi talebinde bulundu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda'nın ağustos ayı olağan meclis toplantısı ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal'ın başkanlığında, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Baran, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kovid-19 ile mücadele sürecinin dünya ve Türkiye ekonomisine etkilerine değinerek, "Dünyanın gelişmiş ülkelerinin de içinde bulunduğu bu küçülme trendine karşın Türkiye, coğrafyasındaki zorluklara ve ihracat pazarlarındaki daralmaya rağmen süreci en iyi yöneten ülkelerden biri durumunda." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin reel sektöre sağladığı desteklerin bu süreçteki önemine işaret eden Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gelişmeler bizi yılın ikinci yarısına karşı umutlandırıyor. Türkiye mart ayından bu yana aldığı tedbirler ve verdiği desteklerle hem üretim hatlarını açık tuttu hem de istihdamın devamını sağladı. Bu çabanın olumlu sonuçları da yavaş yavaş görülmeye başlandı."

Baran, Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme oranının hizmet ve tarım sektörüne göre netleşeceğinin altını çizdi.

- "Ödemeler takvime bağlanmalı"

Hizmet ana sektöründe faaliyet gösteren bazı sektörlerde normalleşme sürecinde de bazı zorlukların devam ettiğini belirten Baran, şunları kaydetti:

"ATO olarak desteklerin hizmet sektöründeki bazı kollarda devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Özellikle turizm, otelcilik, yeme içme, kültür sanat ve bu alanlarla bağlantılı faaliyet gösteren şirketler için kısa çalışma ödeneğine devam edilmeli. Salgın nedeniyle ertelenen ve ekimden itibaren ödenmesi gereken SGK, KDV, stopaj, gelir ve kurumlar vergisi için de makul bir ödeme takvimi uygulanmasını talep ediyoruz. Üst üste gelen bu ödemelerin takvime bağlanmasıyla reel sektörümüzün biraz daha rahatlayacağına inanıyoruz."



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