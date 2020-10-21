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Ekonomi ATO, üyeleri için dış ticaret semineri düzenledi
Ekonomi

ATO, üyeleri için dış ticaret semineri düzenledi

ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Hedefimiz dünyada ihracat yapılmayan yer kalmaması. Üyelerimizin her birini dünyanın her bir noktasına ticaret yapabilir hale getirene kadar çalışacağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 13:10:00 -
ATO, üyeleri için dış ticaret semineri düzenledi

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO), üyelerinin ihracat potansiyelini artırmak ve uluslararası ticarette rekabetçiliğini güçlendirmek için "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri" etkinliği gerçekleştirdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, online ortamda yapılan seminerlerde Ticaret Bakanlığı uzmanları ve alanında deneyimli isimler, dış ticaretle ilgili mevcut uygulamalar, teşvikler, mevcut yasal düzenlemeler ve pazara girişte karşılaşılan engeller ve çözüm yolları hakkında bilgi verdiler, katılımcıların sorularını yanıtladılar.

Seminerlerde, ihracatta sağlanan devlet yardımları, Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi, TURQUALITY uygulamasının desteklenmesi, yurt dışı birim marka ve tasarım destekleri, e-ticaret ve e-ihracat uygulamaları gibi konular ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran, üyelerinin yurt dışı pazarlara açılarak ihracat yapabilir hale gelmesi için çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle dünya pazarında ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Hedefimiz, dünyada ihracat yapılmayan yer kalmaması. Üyelerimizin her birini dünyanın her bir noktasına ticaret yapabilir hale getirene kadar çalışacağız." ifadelerini kullandı.


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