ATO Başkanı Baran'dan flaş "kur" çağrısı
Güncel kur fiyatlarına dikkat çeken Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, üyelere ve reel sektöre fiyatları revize etme çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği güven konuşmasının ardından döviz kurunda gerileme yaşandı.
Doların düşmesiyle birlikte önceki kura göre reel sektörde yapılan zamların da geri çekilmesine yönelik çağrı yapıldı.
Ürünlere kur üzerinden yapılan fiyat artışının revize edilmesi için Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran açıklama yaptı.
Kur gerilemesinin baz alınması gerektiğini söyleyen Baran, “ATO üyelerimize ve reel sektöre sesleniyorum, mevcut koşulları kendi işlerimize adapte edelim, kurlardaki gerilemeyi dikkate alarak fiyatlarımızı revize edelim." dedi.