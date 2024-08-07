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Ekonomi ATM'lerde devrim gibi karar: Artık o banknotlar çekilemeyecek!
Ekonomi

ATM'lerde devrim gibi karar: Artık o banknotlar çekilemeyecek!

Yeniakit Publisher
2024-08-07 14:38:00 - 2024-08-07 14:45:16
ATM'lerde devrim gibi karar: Artık o banknotlar çekilemeyecek!

Ziraat Bankası Genel Müdürü Prof. Dr. Şenol Babuşçu, ATM' lerde banknotların alt sınırının değiştiğini, artık en az 200 TL'lik banknotların çekilebileceğini açıkladı.

5-10-20 TL gibi banknotlar artık vatandaşın ihtiyaçlarını gideremiyor. Hal böyle olunca bankalar yeni düzenlemeler getirmeye devam ediyor. Küçük banknotlarını kademe kademe ATM'lerden kaldıran bankaların ilerleyen günlerde tek banknot dönemine geçeceği konuşuluyor.

VATANDAŞIN ATM'DEN ÇEKTİĞİ TUTAR DEĞİŞTİ

Piyasada küçük değerli para birimlerinin ihtiyaçlara cevap vermemesi nedeniyle vatandaşlar ATM'lere gittiğinde en yüksek tutar olan 200 TL'yi çekmeyi daha sık tercih etmeye başladı. Hatta bazı bankalardan 10-20 TL gibi rakamları çekmek imkansız hale geldi.

Yakın bir zaman önce de 5 bin lira olan nakit çekim limitleri 10 bin liraya yükseltildi. Bazı bankalar ücretsiz nakit çekim limitini 15 bin liraya kadar çıkardı.

"YAKINDA SADECE 200 TL BANKNOTLAR OLACAK"

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaparak, "Bankalar 5, 10, 20 TL'den sonra 50 TL banknotu da ATM'lere koymamaya başladı. Bazı bankalar 100 TL banknotu da ATM'lere koymama çalışmaları yürütüyor. Yakında ATM'lerde sadece 200 TL banknotlar olacak" ifadelerini kullandı.

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