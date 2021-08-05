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Yaşam ATM sahtekarlığına dikkat! Dolandırıcı yakayı ele verdi
Yaşam

ATM sahtekarlığına dikkat! Dolandırıcı yakayı ele verdi

Edirne'de ATM'lere kurduğu düzenek ile banka müşterilerinin kartlarını kopyalayan şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 22:42:00 -
ATM sahtekarlığına dikkat! Dolandırıcı yakayı ele verdi

Edirne'de ATM'lerden banka müşterilerinin kartlarını kopyalayarak ulaştıkları bilgilerle, vatandaşların paralarını çeken şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne merkeze bağlı Muammer Aksoy Caddesi Baca mevkiinde bir ATM'ye banka ve kredi kartı sıkıştırma düzeneği yerleştirildiği bilgisi üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

ATM çevresinde şüpheli hareketlerde bulununca yakayı ele verdi

 

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ATM'nin çevresinde şüpheli hareketlerde bulunan kişiyi takibe aldı. Kocasinan Mahallesi 6. Sokak'ta yakalanan şüpheli E.S.'nin (48) üst aramasında, kart sıkıştırma düzeneği, bir müştekiye ait banka kartı ve bir miktar para ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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