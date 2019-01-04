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Atlı cirit müsabakaları Ankara'da başladı

- 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen organizasyonda, Uşak ve Erzurum'dan ikişer takım yer alıyor

04 Ocak 2019 Cuma 11:57
Atlı cirit müsabakaları Ankara'da başladı


ANKARA (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun (TGSDF) 2019 yılı faaliyet programında yer alan Atlı Cirit A Grubu müsabakaları, Ankara'da başladı.

75. Yıl Hipodromu'nda 3 gün sürecek organizasyonda, Uşak Genç Bozkuşlular, Uşak Gökçedal Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum Can Dadaş Atlı Spor Kulübü ve Erzurum Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü takımları yer alıyor.

Toplam 16 takımın 4 ayrı grupta mücadele ettiği organizasyonda, birinciler final etabına kalacak. Final etabı karşılaşmaları ise 5 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Gruplarda Erzurum ile Uşak'tan yedişer, Sivas ve Kocaeli'den ise birer takım bulunuyor.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 11:57
  1. 75. Yıl Hipodromu
  2. Ankara
  3. atlı cirit
  4. atlı cirit ligi a grubu müsabakaları
  5. Erzurum Can Dadaş Atlı Spor Kulübü
  6. Uşak Genç Bozkuşlular

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