Atletizmde Tokyo'ya 1 kota daha





ANKARA (AA) - Almanya'da gerçekleştirilen 34. Hamburg Maratonu'nda milli atlet Mert Girmalegesse, 2 saat 11 dakika 7 saniyelik derecesiyle 10. sırada yer alarak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 34. Hamburg Maratonu'nda dereceye giren milli atletler, 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası için 3, 2020 Tokyo Olimpiyatları için ise 1 kota hakkı elde etti.

Erkekler yarışındaki 2 saat 11 dakika 7 saniyelik derecesiyle Mert Girmalegesse, hem 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda hem de 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alma hakkına sahip oldu.

Kadınlarda Fadime Suna Çelik, 2 saat 35 dakika 27 saniyelik zamanıyla 12'nci, Büşra Nur Koku ise 2 saat 35 dakika 54 saniyelik derecesiyle 13'üncü sırada yarışı tamamlayıp, 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası için kota aldı.