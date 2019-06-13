Atletizmde 8 madalya





ANKARA (AA) - Milli atletler Bosna Hersek'te katıldıkları Uluslararası Atletizm Yarışmaları'nda 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zenica kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, 12 sporcuyla mücadele etti.

Kadınlar 400 metrede Emel Şanlı Kırçın ile erkekler 100 metrede Kayhan Özer altın madalya kazandı. Kadınlar 400 metrede Berfe Sancak, erkekler 100 metrede Yiğitcan Hekimoğlu ve kadınlar çekiç atmada Tuğçe Şahutoğlu da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ayrıca erkekler 3000 metrede Ayetullah Aslanhan, kadınlar 100 metre engellide Şevval Ayaz ve erkekler uzun atlamada Muammer Demir ise organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.



