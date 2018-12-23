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Atletizm: Salon Rekor Deneme Yarışmaları

- İstanbul'da düzenlenen yarışmaların ikinci ve son gününde, 3 Türkiye rekoru kırıldı

23 Aralık 2018 Pazar 18:46
Atletizm: Salon Rekor Deneme Yarışmaları


İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen Salon Atletizm Rekor Deneme Yarışmaları'nın ikinci ve son gününde, 3 Türkiye rekoru kırıldı.

Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde, gülle atma ve heptatlonda yeni rekorlara imza atıldı.

Erkekler gülle atmada Melih Yersel, 19.75 metrelik atışıyla 18 Yaş Altı'nda yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Eski rekor 18.97 ile Alperen Karahan'a aitti.

Gülle atmada 20 Yaş Altı'nda yarışan Alperen Karahan, 19.93 metrelik atışıyla dört yıllık eski rekoru bir metreden fazla yukarı çekti. Osman Can Özdeveci'nin 18.81'lik derecesini geliştiren Alperen, açık sahadaki 20 Yaş Altı Türkiye rekorundan da daha iyi performans sergiledi.

Erkekler heptatlonda Serhat Bulut, 18 Yaş Altı rekorunu 187 puan geliştirdi. Heptatlonda Türkiye Komple Atlet Ligi ve 18 Yaş Altı şampiyonlukları bulunan Serhat, yıldız kategorisinde çıktığı son yarışta 4900 puana ulaşarak, rekorun yeni sahibi oldu. Eski rekor 4713 puanla Mustafa Tilki'ye aitti.

Salon Atletizm Rekor Deneme Yarışları'nın ilk gününde de iki Türkiye rekoru kırılmıştı

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 18:46
  1. Atletizm
  2. Salon Atletizm Rekor Deneme Yarışları
  3. Türkiye rekoru

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