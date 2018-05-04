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Atletico Madrid Arsenal'i kupada saf dışı bıraktı!

Atletico Madrid UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında kendi seyircisi önünde Arsenal'i konuk etti. Ev sahibi Atletico Madrid sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

04 Mayıs 2018 Cuma 01:02
Atletico Madrid Arsenal'i kupada saf dışı bıraktı!

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında İspanya temsilcisi Atletico Madrid, ağırladığı İngiltere ekibi Arsenal’i 1-0 yenerek finale yükseldi. İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İngiltere’nin Arsenal'i Metropolitano Stadı’nda konuk etti.

Kontrataklarla etkili olan Atletico Madrid’de Antoine Griezmann’ın ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Diego Costa, düzgün bir vuruşla 45+2’nci dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda başka gol olmadı ve Arsenal’i 1-0 yenen Atletico Madrid, finale kalan ilk takım oldu.

Atletico Madrid’in teknik direktörü Diego Simeone, iki takım arasında oynanan ilk maçta hakeme itirazının ardından aldığı ceza nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti.

Arsenal’ın Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil ise 90 dakika sahada kaldı.

UEFA Avrupa Ligi finali, 16 Mayıs Çarşamba günü Fransa’nın Lyon kentinde oynanacak.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 01:02
  1. Atletico Madrid
  2. Arsenal
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Diego Costa

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