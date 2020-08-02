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Medya

Atiye dizisiyle performansı eleştirilen Beren Saat Kuruluş Osmanı hedef aldı

Ahlaksız sahneleriyle bilinen ve bu dönemde Atiye dizisiyle performansı eleştirilen Beren Saat, pandemi sürecinde sosyal mesafe korunarak çekimleri devam eden Kuruluş Osman dizisini gündemine alarak açıklamalarda bulundu. Beren Saat, dizi setlerine değinerek, ‘’Diğerleri diziyi çekemiyorken, biz çekelim diye küçük bir fırsatçı hesap da var bence” diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 11:06:00 -
Atiye dizisiyle performansı eleştirilen Beren Saat Kuruluş Osmanı hedef aldı

Türk-İslam kültürüne adeta savaş açan projelerde rol üstlenen ve Atiye dizisiyle performansı eleştirilen Beren Saat, reyting rekorları kıran Kuruluş Osmanı da gündemine alarak dizi sektörüyle ilgili konuştu.

Pandemi döneminde birçok dizi setinde çalışmalar durdurulmuştu. Ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Arka Sokaklar ve Kuruluş Osman dizisinde çekimler sosyal mesafe kuralına uyarak devam etmişti.

Bu dizilerin yanı sıra; Jet Sosyete finali ve Çukur 3. sezon finali, TRT1’de ise Kalk Gidelim Eve, Ev Yapımı ve Tutunamayanlar Çevrimiçi olmak üzere oyuncuların kendi başlarına çekimler yaparak oluşturulan dizi örnekleri de görüldü.

Kuruluş Osman detayı

Ahlaksız sahnelerle bilinen oyuncu Beren Saat, izlenme rekorları kıran Kuruluş Osmanı da gündemine alarak, ‘’Bir yandan orada bir fırsatçılık da var. Hazır herkes evde otururken, daha çok reyting alalım. Diğerleri diziyi çekemiyorken, biz çekelim diye küçük bir fırsatçı hesap da var bence” diye konuştu.

Ödemelerin zamanında yapılmaması iddiası

Beren Saat, ‘Dizi sektörü, sinema sektörü en az 60-100 kişinin bir araya gelerek bir şey ürettiği bir çalışma ortamı. Tabii ki ilk durması beklenecek çalışma ortamlarından biri. Fakat 3 ya da 4 ay bu setleri durdurduğunuzda iş gücünden düşecek, ödemelerini alamayacak, zaten bir süredir çok geriden geliyordu ödemeler’ dedi.

Atiye dizisinde performansıyla eleştirilen sektörde örgütlenme olmamasına da vurgu yapan Beren Saat, “Hiç işi bilmeyen insanların yeni yeni bütün alanı ele geçirmeye çalıştığı, bir takım farklı oyunlar ve hesaplar. Televizyonda da sinemada da… Bir şeklide bizde örgütlenmek, sendikalaşmak mümkün olmuyor. Çünkü birileri her zaman sizin örgütlendiğiniz yerden aşağıya çekiyor o barı. Biraz kalite düşüyor ama öyle devam ediyor ve bir şekilde örgütlenemiyor” dedi.

Kaynak: televizyongazetesi.com

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