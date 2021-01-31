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Biyografi Atilla Pekdemir kimdir? Atilla Pekdemir kaç yaşında vefat etti?
Biyografi

Atilla Pekdemir kimdir? Atilla Pekdemir kaç yaşında vefat etti?

Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir, akciğer kanseri sebebiyle bugün İzmir’de vefat etti. Sanat camiasını üzen bu haberden sonra Atilla Pekdemir’in kim olduğu merak ediliyor. Atilla Pekdemir kimdir? Atilla Pekdemir kaç yaşında vefat etti?

Yeniakit Publisher
2021-01-31 22:36:00 -
Atilla Pekdemir kimdir? Atilla Pekdemir kaç yaşında vefat etti?

Atilla Pekdemir 10 Şubat 1943 tarihinde Giresun’da dünyaya gelir. Lise eğitimini tamamladıktan sonra 1959-1960 yıllarında Ankara Hukuk Fakültesini kazandı. Fakat 1963 tarihinde hukuk eğitimine ara vererek konservatuar bölümüne devam etme kararı aldı. Daha ilk senede beş arkadaşı ile beraber GRUP-6 Tiyatro ekibini kurdu ve Türkiye’de ilk Brecht (Karan Ana’nın Silahları) oyununu sergiledi. Aynı sene hocası Yıldız Kenter’in tiyatrosunda (Kent Oyuncuları) yine bir Brecht oyunu Üç Kuruşluk Opera ile profesyonel Tiyatro hayatına adım atmış oldu. Pekdemir, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden 1968 yılında mezun oldu.

Gençlik tiyatrosu ile Almanya-Erlangen Milletler arası tiyatro festivalinde (Keşanlı Ali Destanı’nda) Ali rolünü oynadı. Sonra Minur Özkul Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar, Üç Maymun Kabare, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner, Ali Poyrazoğlu, Deve Kuşu Kabare, Levent Kırca, Sadri Alışık Tiyatroları’nda oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı.

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Atilla Pekdemir, bugün (31.01.2021) 77 yaşında iken vefat etti.

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