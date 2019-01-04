Atiker Konyaspor'un Antalya kampı





KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı.

Salonda kuvvet ve core çalışmasıyla başlayana idman, daha sonra sahada ısınma hareketleriyle devam etti.

Açma germe hareketleriyle tamamlanan antrenmanda futbolculara, "yo-yo" testi uygulandı.



