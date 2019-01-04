Atiker Konyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları

Atiker Konyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları04 Ocak 2019 Cuma 18:55
ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.
Atiker Konyaspor'un kamptaki basına açık ilk antrenmanında futbolcular, koşu ve pas çalışmasının ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
Yeşil-beyazlı takımda tedavisi süren Uğur Demirok ise salonda çalıştı.
Atiker Konyaspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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