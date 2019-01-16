Atiker Konyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları





KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını iki günlük iznin ardından Antalya'da sürdürdü.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan yeşil-beyazlı ekibin, ligin ikinci yarısının ilk karşılaşmasını oynayacağı Erzurum'a Antalya'dan direkt geçeceği belirtildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kamp yapılan otelin sahasındaki antrenman, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ile devam etti.

Antrenman, minyatür kalelerde oyunun ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.



Tedavilerine devam edilen Selim Ay ve Paolo Hurtado antrenmana katılmazken, Uğur Demirok ile Amir Hadziahmetovic ise takımdan ayrı çalıştı.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, 20 Ocak Pazar günü oynanması planlanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor müsabakasının, 19 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'a alındığını duyurdu.