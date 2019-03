Atiker Konyaspor Kulübü'nden "borç" açıklaması

Açıklamada, geçen yıl haziran ayında Hilmi Kulluk'un başkan seçildiği genel kurulda, o zamanın mevcut yönetimin yaptırmış olduğu bilançonun ekrana bile yansıtılmadan 5-10 dakikaiçinde sözlü olarak okunduğu belirtildi.

Yönetim kurulu olarak amaçlarının hiçbir zaman geçmiş dönemlerde kulübe hizmet eden kişileri karalamak, yargılamak ve bu tablolar üzerinden hesap görmek olmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut durumun tespitini yapmak ve nasıl bir kulübü devraldığımızı görmek en doğal hakkımızdır. Gelinen noktada asıl konuşulması gereken konu yönetime geldiğimiz dönemde Atiker Konyaspor ile ilgili ülke genelindeki olumsuz ve yerleşmiş kanıdır. Kulübümüzün itibarı önceki yönetim ve başkanlarının marifetleriyle yerle bir olmuştur. Gittiğimiz deplasmanlarda utanç vesilesi tezahüratlar ve ağır suçlamalar nedeniyle camiamızın başı öne eğilmiştir. Hilmi Kulluk Başkanlığındaki yönetim kurulumuz daha bir sene bile dolmadan kulübümüzün itibarını saygı duyulan bir noktaya taşımıştır. Milli ve dini değerlere sahip çıkan ve bu doğrultuda önemli adımlar atan kulübümüz kısa sürede saygın bir camia haline gelmiştir. Sürekli açığımızı kollayan ve bunu köpürterek spor kamuoyunun dikkatine sunan Atiker Konyaspor düşmanlarına malzeme üreten bir yönetimden bu kadar kısa süre içinde bambaşka bir noktaya kulübümüzü taşımamız belki de yaptığımız icraatların en başında yer almalıdır."

"Kamuoyunun malumu geçtiğimiz sezon mevcut yönetim hem dışarıda hem de içeride herkesleproblem yaşamıştır. Camiayı kulübe küskün hale getirmiştir." ifadesi kullanılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yönetimimiz başta taraftarımız olmaküzere, bürokrasi, şehrin mülki ve idari erkanı ile ileri gelenlerini yeniden bu kulübün çatısı altındatoplamış, barıştırmıştır. Birçok alanda son derece önemli adımlar atılmıştır. Devir teslim sürecindeadeta kaçarak kulüpten uzaklaşanların bıraktığı Atiker Konyaspor futbol takımı bu kısa sürede tamanlamıyla bir spor kulübü haline getirilmiştir.Bir başka konu ise göreve geldiğimiz günden itibaren şeffaf bir politika izlememiz olmuştur.

Yaptığımız her icraatı kamuoyu ile paylaştık. Camiamızdan hiçbir şeyi saklamadık. Mali tablolar yayınladık,yaptığımız harcamalar ve hizmetlerimizle ilgili en küçük detayları dahi tek tek açıkladık. Dün [email protected] adresinden 39 medya mensubuna kulübümüzün borcunayönelik çıkan tartışmalarla ilgili bir açıklama metni gönderilmiştir. Kendilerini Konyaspor’a gönülvermiş neferler olarak tarif edenler ‘kamuoyuna saygılarımızla duyururuz’ şeklinde sona eren açıklamanın altına isimlerini yazamamışlar, basının karşısına çıkamamışlar ve sahte mailhesaplarından kaos oluşturmaya çalışmışlardır.Kimden geldiği belli olmayan, imzası bulunmayan bu korsan açıklamaya an itibariyle sadece bir öncekiyönetimde yer alan bir yöneticinin gazetesi olan Anadolu’da Bugün ve Yeni Haber Gazetesi itibaretmiştir. Her ne kadar sahte hesaplardan gönderilen metnin altına isimler yazılmamış olsa da bununarkasında kimlerin olduğu tarafımızdan bilinmektedir.Camiada kargaşa çıkarmak için planlanan bu girişim taraftarlarımızın nezdinde karşılık bulmamıştır.Bu vesile ile yönetimimize duyulan güven ve teveccüh için tüm taraftarlarımızı, imzasız açıklamayaprim vermeyen basınımızı saygı ile selamlıyor, kulübümüzün menfaatlerini her şeyin üstündetuttuğumuzu bir kez daha güçlü bir şekilde ifade ediyoruz."



Açıklamada, "korsan" yapıldığı iddia edilen rakamların yanı sıra reklam, sponsorluk, store ve diğer konularla ilgili akıllara takılan her türlü konu hakkında yönetimin şeffaflık anlayışı gereği tekrar bir açıklama yapılacağı bildirildi.